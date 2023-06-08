حكومة موريتانيا: زيارة الغزوانى لـ القاهرة تاريخية وناجحة

جدة - نرمين السيد - وقال النانى ولد أشروقة الوزير الناطق الرسمى باسم الحكومة الموريتانى - خلال مؤتمر صحفى فى نواكشوط - إن هذه الزيارة التى جاءت تلبية بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، كللت بالنجاح، وتطرقت للعديد من القضايا كالعمل العربى المشترك، مشيدا بحفاوة الاستقبال التى حظى بها الرئيس الغزوانى؛ حيث برهنت على قوة العلاقة بين البلدين الشقيقين وقائديهما.

وكان الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى قد قام - خلال الفترة ما بين 4 حتى 6 يونيو الجارى - بزيارة دولة لمصر، أجرى خلالها مباحثات مثمرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، نالت اهتماما إعلاميا غير مسبوق.