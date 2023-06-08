وزير خارجية أوكرانيا يؤكد قوة العلاقات التاريخية مع مصر

جدة - نرمين السيد - وأوضح كوليبا، فى تصريحات له، أن كييف مستعدة لتعزيز التعاون الثنائى مع القاهرة فور انتهاء الحرب، مؤكدًا على رغبة أوكرانيا فى تعزيز الشراكة مع الدول الإفريقية بناءً على الاحترام المتبادل ودعم المصالح المشتركة، بهدف تحقيق "عصر النهضة فى العلاقات الأوكرانية الأفريقية"، وذلك خلال جولته الأخيرة فى القارة الإفريقية.

وأضاف أن كييف تسعى إلى التوسع فى تواجدها الدبلوماسى فى إفريقيا، وتعتزم فتح 10 سفارات جديدة من بينها روندا وموزمبيق، مؤكدا أن أوكرانيا تبنى علاقتها مع القارة، فى ضوء التاريخ المشترك مع الدول الإفريقية.. قائلا: نرغب فى تعميق علاقاتنا مع الدول الإفريقية بدون تدخل خارجى"، لافتا إلى أن إفريقيا عانت كثيرا فى الماضى من التدخلات الأجنبية.

وأشار إلى أن أوكرانيا تمتلك إمكانيات تكنولوجية فى المجال الزراعي؛ يمكن الاستفادة منها، مشددا على عزم بلاده زيادة الإنتاج الزراعى من الحبوب "بالرغم من الصعوبات الناتجة عن الحرب الدائرة"، مؤكدا قوة إمكانيات أوكرانيا فى المجال الرقمى، التى تمكنها من تقديم الدعم للحكومات الإفريقية فى مجال الخدمات الرقمية.

وأبدى استعداد أوكرانيا لاستقبال الطلاب الأفارقة للتعليم فى الجامعات الأوكرانية "فى أى وقت"، مشيرا إلى أن كثيرا من الدبلوماسيين الأفارقة تلقوا تعليمهم فى أوكرانيا .

وأعرب عن شعوره بالفخر فى مساهمة أوكرانيا فى دعم حركات التحرر فى الدول الإفريقية فى الماضى، فى ضوء استضافة كثير من السياسيين والمناضلين على أراضيها، مؤكدا أن بلاده كانت ضد نظام الفصل العنصرى، الذى عانت منه إفريقيا.