وزير الرى: تطهير دورى لـ 22 ألف كيلو متر من المصارف العامة (صور)

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروع البرنامج القومى الثالث للصرف، وأعمال تطهير المصارف العامة، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وإحلال وتجديد الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضى.





وقال الدكتور سويلم إن هيئة الصرف تقوم دوريا بتنفيذ أعمال تطهير للمصارف الزراعية العمومية بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلومتر لـ 4444 مصرف، وذلك لضمان قدرتها على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية، كما تقوم أجهزة الهيئة بتنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأورنيك التصميمى للمصرف بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنويا، كما يتبع الهيئة 157 محطة لرفع المياه من المصارف الزراعية يتم متابعتهم بشكل مستمر لضمان كفاءة التشغيل على مدار الساعة.

وفيما يخص مشروعات الصرف المغطى، قال الدكتور سويلم أن إستراتيجية هيئة الصرف تهدف لإنشاء شبكات الصرف المغطى فى جميع الأراضى القديمة على حسب الدراسات التى تتم فى هذا الشأن، وإحلال وتجديد شبكات الصرف فى المساحات التى انتهى عمرها الافتراضى، وانتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6.00 مليون فدان، بالإضافة لإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى فى المساحات التى انتهى العمر الافتراضى للشبكة بها فى مساحة (2.36) مليون فدان.

وأشار إلى فوائد مشروعات الصرف الزراعى المغطى والمتمثلة فى صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالى التأثير سلبا على النبات، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة لإرتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة، مشيرا إلى أن تصميم وتنفيذ شبكات الصرف المغطى عالية الجودة يحقق النجاح لعملية الصرف فى الأراضى الزراعية، وأن استمرار أعمال الصيانة الدورية لهذه الشبكات يمثل أداة رئيسية لتحقيق إستمرارية هذه الشبكات فى أداء عملها بكفاءة وزيادة العمر الإفتراضى لشبكة الصرف المغطى، حيث يتم متابعة عملية غسيل جميع شبكات الصرف المغطى المنفذة مرة على الأقل سنويا، وتطهير وصيانة غرف التفتيش لضمان عمل الشبكة بكامل مكوناتها بكفاءة عالية، كما يتم متابعة شكاوى المزارعين وأعمال الصيانة الدورية بمعرفة الإدارة العامة للتقييم بهيئة الصرف.



وأضاف أن هيئة الصرف يتبعها 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى (أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE، بهدف المساهمة فى سد الفجوات الإنتاجية فى مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن إستمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة، وتصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 609 كيلومتر سنويا من مواسير المجمعات و2711 كيلومتر سنويا من مواسير الحقليات، كما تتميز المواسير المنتجة بارتفاع جودتها وتخضع للعديد من اختبارات ضبط الجودة.

وفيما يخص البرنامج القومى الثالث للصرف (2013 – 2026)، فهو يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 528 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية فى زمام 110 ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية، وتم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 335 ألف فدان، ويجرى تنفيذ البرنامج على عدة مراحل (المرحلة الأولى والتى تم نهوها فى عام 2019 وتم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 94 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام 10 آلاف فدان - المرحلة الثانية بين عامى 2016 – 2023 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 177 ألف فدان (تم نهو 130 ألف فدان منها، وجار التنفيذ والطرح لباقى الزمام)، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام 30 ألف فدان (تم نهوها، وجار تنفيذ وطرح باقى أعمال الصرف العام الأعمال الصناعية ) - المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامى 2020 - 2026 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 257 ألف فدان (تم نهو 111 ألف فدان منها، وجار التنفيذ والطرح لباقى الزمام)، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام 70 ألف فدان (تم نهو 30 ألف فدان منها، وجار تنفيذ وطرح باقى الأعمال الصناعية المدرجة بالمشروع ).