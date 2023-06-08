وزير الصحة: مستعدون لتقديم الدعم للنهوض بالمنظومة الصحية لزيمبابوى

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نظيره الزيمبابوى الدكتور كونستنتين شيونجا، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك على هامش المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الثانى، المقام على أرض مصر فى الفترة من يوم 6 إلى 9 يونيو 2023.





وفى مستهل الاجتماع رحب وزير الصحة والسكان بنظيره الزيمبابوى والوفد المرافق له، مثمناً زيارتهم لمصر، ومؤكداً على استعداده لتقديم كافة سبل الدعم للارتقاء بالمنظومة الصحية بدولة زيمبابوى. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول النقاش حول الاستفادة من الخبرات والكوادر من الأطباء المصريين فى مختلف التخصصات الطبية من خلال إرسال وفود من الفرق الطبية لدولة زيمبابوى، بما يساهم فى تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالدولة الصديقة. وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أكد خلال الاجتماع على الاستعداد لنقل التجربة المصرية الناجحة فى التصدى والقضاء على الالتهاب الكبدى الفيروسى (C,B)، لدولة زيمبابوى، وذلك وفقاً لرغبة نظيره الزيمبابوى، لافتاً إلى أن مصر حققت الكثير من النجاحات فى هذا الملف، ليس فى تقديم العلاج فحسب بل لوقاية وحماية المواطنين من خطر الإصابة بالمرض. وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول المباحثات حول نقل الخبرات المصرية للجانب الزيمبابوى فيما يخص تشخيص وعلاج الأورام من خلال استقبال وفود وتدريبهم على إجراء المسوحات وأساليب التشخيص وبروتوكولات العلاج الحديثة، فضلاً عن نقل الخبرات المصرية وتكنولوجيا تصنيع الأدوية خاصةً فى مجال الأورام.

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