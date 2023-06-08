جدة - نرمين السيد - ياتى ذلك بعد حدوث عطل فنى صباح اليوم الخميس 8 يونيو من الساعة 6:30 صباحا حتى الساعة 8:30 صباحا بين محطتى العباسية وألف مسكن استلزم توقف الخدمة داخل هذا النطاق، واستمرت جميع الرحلات من محطة عدلى منصور بالانتهاء فى محطة ألف مسكن وجميع الرحلات من محطة الكيت كات بالانتهاء فى محطة العباسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عودة وانتظام خدمة مترو الخط الثالث بشكل طبيعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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