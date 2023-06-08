التموين: استيراد لحوم حية ومجمدة من 4 دول إفريقية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أن الوزارة عملت على التوسع والتنوع فى مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية أو مجمدة، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع دول إفريقية، بالإضافة إلى ‏دولة الهند لاستيراد تلك اللحوم كالسودان وجيبوتى وتنزانيا واوغندا.





وأضاف أن تنوع المناشىء سيساهم فى توفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن منها بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها فى الأسواق

وكشف وزير التموين عن وصول كميات كبيرة من الرؤوس المتعاقد عليها ‏بمجزر ومحجر شركة جنوب الوادى للتنمية بتوشكى، ومجزر ومحجر سفاجا بالغردقة، ومجزر أبو ‏سمبل بأسوان، مشيرا إلى أنه جار التعاقد من خلال هيئة السلع التموينية على توفير 5000 طن لحوم مجمدة برازيلى ومتوقع طرحها بأسعار تنافسية تسهم فى تخفيض واستقرار أسعار اللحوم المجمدة، فضلا عن اتخاذ إجراءات التعاقد على 1000 طن لحوم هندية مجمدة متوقع وصولها ‏هذا الشهر.

وفى تقرير تلقاه الدكتور على المصيلحى من اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏كشف عن توافر ما يقرب من 2600 رأس ماشية بقرى حى بمحجر ومجزر شركة جنوب الوادى للتنمية بتوشكى، فضلا عن أن هناك 5000 رأس بقرى تم حجرها وحجزها بدولة السوادان تمهيدا لشحنها إلى مصر وتسير إجراءات الشحن بشكل طبيعى الآن.

وفى إطار سياسة وزارة التموين المتبعة فى تنويع مناشئ ومصادر الاستيراد فى ظل الظروف الراهنة تعاونت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية وحصلت على الموافقات الاستيرادية اللازمة وفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد من دولة جيبوتى لما يقرب من 10 الآلف رأس بقرى، واستقبل ميناء سفاجا البحرى سفينة محملة بـ 2500 رأس ماشية قادمة من جيبوتى، لتصل الكميات التى تم استلامها حتى الآن 5 آلاف رأس من إجمالى الشحنات المتعاقد عليها، وذلك فى إطار خطة الوزارة لاستعدادات عيد الأضحى المبارك.

كما أشار التقرير إلى أنه جار وصول 5000 رأس اغنام من تنزانيا من خلال الشركة المصرية السودانية ومتوقع وصولها الفترة الحالية وذبحها بمجزر الأدبية بالسويس، فضلا عن كمية 5000 ذبيحة ضأن مبردة من اوغندا مخطط وصولها هذا الشهر.

وأكد اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية توافر 4000 طن كأرصدة من الدواجن المجمدة المستوردة تكفى لتغطية الاحتياجات، بالإضافة إلى التعاقد على ‏استيراد اوراك وصدور دواجن مجمدة بإجمالى كمية 600 طن، وسيتم طرحها للمستهلك بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن الشركة تزيد الضخ اليومى للحوم الطازجة والمجمدة وطرحها فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى ومشروع السيارات المتنقلة والشوادر المختلفة بالمحافظات مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لتلبية احتياجات المواطنين منها.‏

وأكد المتحدث الرسمى للوزارة أن تلك اللحوم يتم الكشف ‏البيطرى عليها من دول المنشأ والكشف الطبى عليها ايضا بعد دخولها ‏الأراضى المصرية قبل ذبحها، موضحا أن اللحوم الحية تذبح بالمجازر ‏المصرية ويتم الكشف الطبى عليها قبل طرحها بالمجمعات الاستهلاكية.‏