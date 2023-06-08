الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد قمة الكوميسا بالعاصمة الزامبية لوساكا (فيديو)

وسيلقى الرئيس السيسى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، تتضمن الجهود التى بذلتها مصر، خلال رئاستها للكوميسا، خلال العامين الماضيين، وسبل تعزيز التكامل الإقليمى بين دول التجمع، وتشهد الجلسة الافتتاحية تسليم مصر رئاسة الكوميسا إلى زامبيا.
وتركز قمة الكوميسا التى يشارك فيها زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة إفريقية على سبل دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادى والتجارى بين الدول الأعضاء بالتجمع.
وتضم الكوميسا 21 دولة هى (مصر، وبوروندى، وجزر القمر، والكونغو الديموقراطية، وجيبوتى، أريتريا، وكينيا، وإثيوبيا، وإيسواتينى، ومالاوى، ومدغشقر، وليبيا، وسيشيل، ورواندا، وموريشيس، وتونس، والسودان، والصومال، وزامبيا، وزيمبابوى، وأوغندا).
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