تيسيرات لطلبة مدارس التربية الفكرية من ذوى الهمم لإنهاء مواقفهم التجنيدية

جدة - نرمين السيد - دفعت إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة، لجنة تجنيدية وطبية إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة؛ لإنهاء الإجراءات التجنيدية لطلبة مدارس التربية الفكرية من ذوى الهمم، وإجراء الكشف الطبى، ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كل أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذوى الهمم، وتماشيا مع منظومة الرعاية المتكاملة التى تقدمها الدولة المصرية لهم.





ونقل رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة اللواء أح عبدالناصر يوسف محمد، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر للحضور، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تفخر دوما بشبابها من ذوى الهمم باعتبارهم نواة المجتمع وقوته النشطة، مؤكدا على أن إدارة التجنيد والتعبئة تعمل دائما على التيسير والتسهيل وإنهاء جميع المواقف التجنيدية للشباب من ذوى الهمم.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أيمن أحمد موسى على أن القوات المسلحة لا تدخر جهدا فى مساعدة أبنائها من ذوى الهمم، لافتا إلى امتلاك مصر الإرادة السياسية القوية الداعمة لقضايا تلك الفئات الأولى بالرعاية.

وقام رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة يرافقه مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة عميد محمد صبحى مهنا، بتكريم عدد من طلبة مدارس التربية الفكرية من ذوى الهمم، وتوزيع هدايا رمزية، ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية.



وأعقب ذلك التقاط صورة تذكارية، وتقديم الموسيقات العسكرية لعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة؛ لإدخال البهجة والسرور على الطلبة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.