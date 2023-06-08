القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 22 رقابة إدارية بالأكاديمية العسكرية

جدة - نرمين السيد - احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية العليا، بتخريج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين الدفعة (22 - رقابة إدارية)، المنعقدة بالأكاديمية، بعد إتمام دورتهم التدريبية، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.





بدأ الاحتفال بمناقشة بحث تخرج الدورة بمشاركة عدد من الطلبة والطالبات أظهرت مدى ما وصل إليه الخريجون من مستوى تعليمى راق خلال فترة دراستهم بالأكاديمية، كما تم عرض الموقف التدريبى للخريجين وإعلان نتيجة انتهاء الدورة، تلى ذلك عرض فيلم يوضح تقرير نجاح الدورة، والذى تضمن مراحل الإعداد والتنفيذ بدءا من استقبال الدارسين ومرورا بالتدريب التخصصى، وفقا لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة.

وألقى مدير الأكاديمية العسكرية المصرية العليا الفريق أشرف سالم زاهر، كلمة، قدم خلالها التهنئة للخريجين، متمنيا لهم التوفيق فى المستقبل، مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على توفير كل الإمكانيات اللازمة لإكساب الخريجين الخبرات العلمية والعملية التى تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه.

وقدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية عمرو عادل -خلال كلمته- الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تبذله من جهود مخلصة فى تأهيل وتدريب الدارسين وتسليحهم بالعلم والمعرفة ليكونوا خير قدوة فى كافة الأماكن التى يشغلونها، وأوصاهم بضرورة الحفاظ على ما اكتسبوه من قيم وأخلاق خلال فترة دراستهم بالأكاديمية.

واختتمت الاحتفالية بتبادل الدروع وتكريم أوائل الخريجين، والتقاط بعض الصور التذكارية، كما تم المرور على مجلس ومتحف الأكاديمية العسكرية المصرية العليا.



حضر الاحتفالية، مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية اللواء أح خالد شوقى، ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندسة غادة لبيب، والمدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية العليا، وعدد من مسئولى هيئة الرقابة الإدارية.

وتزامنا مع تخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين الدفعة (22) رقابة إدارية، تستمر الأكاديمية العسكرية المصرية العليا فى عقد اختبارات؛ لاختيار أكفأ المعلمين لوزارة التربية والتعليم.