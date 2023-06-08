صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى أهمية التعاون المشترك بين مصر وأنجولا

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، الصادرة اليوم الخميس تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية تعزيز التعاون المشترك وتشجيع الاستثمارات وتبادل الخبرات بين مصر وأنجولا فى العديد من المجالات، معربا عن اعتزازه وتقديره كونه أول رئيس مصرى يزور أنجولا.





وذكرت الصحيفة، تحت عنوان السيسى من أنجولا: أهمية التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة أن الرئيس السيسى قال خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأنجولى جواو لورانكو، عقب مباحثاتهما أمس فى لواندا: إننا نفتح مسارا للتعاون فى مجالات عديدة، مثل التجارة الخارجية والسياحة والأمن ومكافحة الإرهاب منوها بأن هناك فرصا للاستثمار بين أنجولا ومصر، وهناك أكثر من 5000 شركة يمكن أن تعمل فى مجالات التعاون المشترك بقطاعات البنية التحتية والطاقة .

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسى أشار إلى أن خبرة السبع سنوات فى بناء العاصمة الإدارية الجديدة مهمة للأجيال الجديدة، مضيفا: نحن على استعداد للتعاون مع أنجولا من خلال المستثمرين المصريين الذين بدأوا الاستثمار فى السوق الأنجولى من خلال لجنة مشتركة لبحث الفرص المشتركة لإعداد وتعظيم التبادل التجارى والصداقة المشتركة.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى شدد على أنه ستتم دعم التعاون مع أنجولا فى باقى المجالات من خلال هذه الزيارة والزيارات المقبلة، موضحا أن المباحثات مع الجانب الأنجولى تناولت التحول الرقمى والخصخصة، حيث تمت مناقشة تجربة مصر الحالية للتحول إلى الاقتصاد الحر وتشجيع التعاون فى مجال الاستثمار وحول قضية سد النهضة، وأكد الرئيس السيسى التزام مصر بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام، مشيرا إلى أنه تم الحديث عن أهمية التوصل لاتفاق ملزم للجميع يستند للقانون الدولى.