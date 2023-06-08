«الوزراء» يطلق عددا جديدا من مجلته الدولية المحكمة للسياسات العامة فى مصر

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الثانى فى السنة الثانية من "المجلة الدولية للسياسات العامة فى مصر"، وهى مجلة علمية محكمة ذات رقم تسلسى قياسى دولى تصدر عن المركز بدورية ربع سنوية، وتنشر أوراقا بحثية متخصصة لباحثين من جميع أنحاء العالم فى مجال السياسات العامة للاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية.





وتتبع المجلة عملية مراجعة مزدوجة لضمان مبادئ الحيادية، والشفافية، والنزاهة والكفاءة العلمية فى مراجعة الأوراق البحثية المقدمة، إذ إنه من الضرورى للباحثين إنشاء قاعدة بحثية للتقدم فى مجالات السياسات العامة، كما أنها تراعى أخلاقيات النشر العلمى، سواء من قبل المجلة أو الباحث.

وتهدف المجلة إلى إثراء المكتبة المصرية والعربية والدولية ببحوث علمية تتناول السياسات العامة، من أجل تقييم قيمتها من وجهات نظر مبتكرة واستراتيجية وعملية، كما تهدف إلى الاستفادة من البدائل والحلول القائمة على الأدلة لعملية صنع السياسة، وبالتالى تعزيز القرارات التنموية والاستراتيجية، وإدارة الموارد والقدرات بحكمة، كما تعمل المجلة على تطوير قاعدة واسعة من العلماء والباحثين للتعاون المحتمل مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى مختلف المجالات والتخصصات، وعلاوة على ذلك، تلبى المجلة احتياجات الباحثين محليا وإقليميا وعالميا لنشر الأوراق البحثية باللغتين العربية والإنجليزية، وتسهم فى إنشاء قاعدة مرجعية علمية فى مجال البحوث والدراسات فى جميع أنحاء العالم، لتحقيق الاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية، كما تتكيف "المجلة الدولية للسياسات العامة فى مصر" مع احتياجات المجتمع العلمى والأكاديمى وتتعمق فى نظام البحث العلمى.

استعرضت المجلة فى هذا العدد من خلال الباحثين عددا من الدراسات منها دراسة بعنوان "تقييم جودة المواقع الإلكترونية للجامعات الحكومية المصرية: تحليل مقارن"، وانتهت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها إمكانية تقييم جودة المواقع الإلكترونية للجامعات باستخدام 8 معايير رئيسة هم (التعريف بالجامعة، وبناء وتصميم الموقع، وإمكانية الوصول والاستخدام والتصفح، والمحتوى، والخدمات التعليمية والبحثية، والخدمات الإدارية والتسهيلات الأخرى، والخدمات والأنشطة).

وأشارت إلى أن معظم هذه المواقع مصممة لعرض معلومات ثابتة عن الجامعة وأخبارها أكثر من دعم العمليات البحثية، ومحدودية الاهتمام بالبعد الدولى، وعدم توفير المعلومات والخدمات التى تلبى احتياجات الطلاب الوافدين مثل (المنح، الإقامة، الرعاية الصحية).

واقترح الباحث عددا من التوصيات التى يمكن أن تسهم فى تحسين جودة المواقع الإلكترونية الحكومية المصرية ومنها "قيام المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع وزراتى التعليم العالى والبحث العلمى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتحديد المعايير والمواصفات، التى يجب مراعاتها عند تصميم وتطوير مواقع الجامعات، وكذلك تبنى المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع وزراتى التعليم العالى والبحث العلمى مبادرة لتطوير وتحديث المواقع الاليكترونية للجامعات وتنظيم مسابقة سنوية لأفضل موقع مع نشر أفضل التجارب والممارسات الناجحة فى هذا المجال"، "وزيادة الاهتمام بالخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال المواقع، سواء للطلاب والخريجين أو أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين، مع إتاحة مكتبات رقمية، وروابط قواعد البيانات المتخصصة والعالمية"، "ومشاركة الطلاب والمستخدمين فى تقييم وتطوير المواقع الإلكترونية للجامعات، من خلال توفير استبيان لاستطلاع رأى الزائرين بشكل دورى ومستمر فى الموقع وخدماته، وسهولة استخدامه، وأبرز المشكلات التى قد تواجههم أثناء الاستخدام".

كما تضمنت المجلة دراسة أخرى حول "توجهات السياسة النقدية وتحفيز تمويل الاستثمار الصناعى فى مصر" التى أشارت إلى ضرورة وجود إطار استراتيجى تفصيلى لمستهدفات التنمية الصناعية المنشودة خلال الفترة المقبلة، ويكون تصميم السياسات التمويلية وغير التمويلية فى ضوء هذا الإطار الاستراتيجى وبناء على دراسات قطاعية متعمقة للاحتياجات التمويلية، مع ضرورة توفير آليات للتمويل طويل الأجل فى الأنشطة الصناعية ذات الأولوية على غرار بنوك التنمية.

وتتكون الدراسة من 3 أجزاء يتناول الجزء الأول خلفية نظرية وتطبيقية حول العلاقة بين أدوات السياسة النقدية وأداء القطاع الصناعى بالتركيز على معدل الفائدة، ثم يتعرض الجزء الثانى لأدوات السياسة النقدية وتحفيز تمويل الاستثمار الصناعى فى ضوء بعض الخبرات الدولية، وأخيرا، يتناول الجزء الثالث أدوات السياسة النقدية وتحفيز تمويل الاستثمار الصناعى فى مصر.

كما تناول العدد دراسة بعنوان "قيمة الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الحوادث المرورية فى مصر خلال الفترة (2012 -2021)، وأشارت الدراسة إلى أن إصابات الحوادث التى تقع بسبب العنصر البشرى كالسائقين، والركاب، والمشاة مثلت نسبة 77.5% من إجمالى الحوادث المرورية فى مصر خلال عام 2021" وجاءت أكثر المركبات التى تسببت فى الحوادث المرورية فى مصر خلال عام 2021 هى مركبات الملاكى بنسبة 31.5% من إجمالى الحوادث المرورية التى تحدث بسبب مركبة، تليها المركبات ثلاثية العجلات بنسبة 21%، وباقى النسبة مركبات أجرة وأخرى".

ونوهت الدراسة بأن الزيادة المستمرة فى التكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية فى مصر خلال فترة الدراسة، كما قدمت مجموعة من السياسات والتوصيات المقترحة وجاء أبرزها، "وضع إطار متكامل للتعامل مع الحوادث المرورية، عن طريق التحليل العلمى لهذه الحوادث، والعمل بنظم المعلومات الحديثة فى تسجيل بيانات ومعلومات الحوادث، والاستفادة من تحليل هذه المعلومات كوسيلة للتقييم"، "وإعداد لجان من الخبراء المختصين لتقصى الأوضاع الفنية للطرق، وتحديد الأماكن الخطرة فيها، والعمل على إزالتها أو التقليل من خطورتها"، و"التوسع فى استخدام أحدث التقنيات للسيطرة على حركة المرور والإلمام بأحدث ما توصلت إليه الدول المتقدمة فى هذا المجال"، و"إجراء تعديلات دورية ومستمرة على قانون المرور بعد الرجوع إلى الخبراء والمختصين"، و"تعميم ونشر مواد قانون المرور وخاصة فيما يتعلق بالعقوبات عن طريق وسائل الإعلام المختلفة"، "ووضع استراتيجية لنشر الوعى المرورى وكذلك وضع قواعد صارمة وضوابط للفحص الفنى للسيارات ومراعاة التنفيذ الفورى للعقوبات حتى يتحقق الردع".