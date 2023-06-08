جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج"، فى الفيديوجراف، دور المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى لتطوير قرى الريف، فى بناء الإنسان، لما تستهدفه من تحقيق طفرة تنموية وتنمية مستدامة، تشمل البنية التحتية والتنمية المجتمعية والاقتصادية والصحية، وتعليم الأطفال ومحو أمية الكبار، ونشر ثقافة التعليم الرقمى بين طلاب قرى الريف، وتسيير القوافل الطبية بالمحافظات لخدمة الأهالى، وتوزع المواد الغذائية على المستحقين بالمحافظات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة وإعمار شامل.. خطة بناء الإنسان فى 9 سنوات (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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