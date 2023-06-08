إعلان تنسيق الثانوى العام بالجيزة الأسبوع المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يونيو 2023 11:29 صباحاً - كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة عن موعد إعلان تنسيق الثانوي العام والفني، وذلك بعد اعتماد النتيجة الأسبوع الماضي من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بنسبة نجاح بلغت 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالب وطالبة .

وأكد المصدر أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن تنسيق الثانوي العام الأسبوع المقبل بعد اعتماده من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مشيرا أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تجرى إحصاءً تكرارياً لمجموع نتائج طلاب الشهادة الإعدادية، تمهيدا لإعلان تنسيق الثانوى العام 2023/2024.

يُذكر أن درجة القبول بالصف الأول الثانوي العام لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة العام الماضي 2021/2022، جاء بحد أدنى 220 درجة، و140 درجة للخاص عربي وفصول الخدمات والمنازل، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين لأداء امتحانات العام الماضي 183881 طالبا وطالبة على مستوى جميع إدارات الجيزة التعليمية، وبلغت نسبة النجاح 82.6%.