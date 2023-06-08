على هامش المؤتمر الطبى الأفريقى.. مباحثات مصرية مع مالاوى للتعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى الثانى، المقام على أرض مصر فى الفترة من يوم 6 إلى 9 يونيو 2023.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، الى أن الوزير رحب بنائب وزير صحة مالاوى، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لتطوير وتحسين النظام الصحى بدولة مالاوى، بما يضمن الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وخدمة أهداف نظام الصحة العامة الجديد بالقارة الأفريقية.
وأوضح "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول بحث سبل تصدير الدواء لدولة مالاوى، من خلال وضع قائمة بالاحتياجات الدوائية بالدولة لتوفيرها وتصديرها من مصر، مشيرا إلى تنسيق زيارة لوفد دولة مالاوى لمصانع الشركة الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما).
وأشار إلى أن نائب وزير صحة مالاوى أشادت بالتجربة المصرية فى العلاج والقضاء على الالتهاب الكبدى الفيروسى (C،B)، موضحا تأكيد الوزير على الاستعداد لنقل التجربة المصرية الناجحة فى هذا الملف، بما يضمن الارتقاء ودعم الصحة للأشقاء فى دولة مالاوى.
وتابع أن الوزير لفت إلى الاستعداد على استقبال وفود من الفرق الطبية من دولة مالاوى لتدريبهم على عدد من التخصصات الطبية وعلى رأسها تشخيص وعلاج الأورام، وذلك من خلال تدريبهم فى المستشفيات المصرية.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة للعلاقات الصحية الخارجية، والسيدة عفت خليفة، مستشار وزير الصحة للتعاون الدولى والتواصل المجتمعى، والدكتورة سوزان الزناتى، مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.
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