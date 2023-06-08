13 ألف منحة مصرية لإفريقيا فى مجال التعليم العالى خلال 2022-2023

جدة - نرمين السيد -

وشدد الوزير على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وإفريقيا، وما تقدمه مصر لمختلف دول القارة فى كل المجالات، ويأتى على رأس أولوياتها التعاون فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.

وقال إن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف الذى حظى باهتمام بالغ خلال الأعوام السابقة، والمساهمة فى تنفيذ رؤية مصر الهادفة إلى مزيد من الانفتاح على القارة السمراء، وتنفيذ طموحات أجندة الاتحاد الإفريقى 2063.

وأشار إلى أن إجمالى المنح المصرية المخصصة لدول القارة الإفريقية خلال العام الدراسى 2022/2023 تزيد على 12781 منحة فى المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا وفى التخصصات المختلفة، وتشمل: منح برامج التبادل الثقافى، ومنح وزارة التعليم العالى باللجنة الفرعية فى وزارة الخارجية، ومنح الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، ومنح من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

ولفت إلى أن مصر تقدم كل الدعم لمختلف دول القارة من خلال استضافتها لمقر اتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال إفريقيا، الذى يقوم بالعديد من الأنشطة كالتدريب والتوعية، كما تقدم الدعم للاتحاد العام للجامعات الإفريقية من خلال تنظيم مؤتمرات لدعم البحث العلمى، والشراكة فى البحوث الطبية والصيدلانية.

ونوه بأنه توقيع اتفاقية إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، التى تستضيفها مصر تنفيذا لقرار القمة الإفريقية فى فبراير 2019، ما يساهم فى تطوير وازدهار قطاع تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها فى القارة الإفريقية.

وأوضح أن توقيع الاتفاقية يمثل نقطة البدء فى تشغيل وتنفيذ سياسة واستراتيجية إفريقيا للفضاء على أرض الواقع، وتحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063، لافتا إلى أن مقر وكالة الفضاء الإفريقية جاهز للتشغيل تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الانتهاء منه.

وجدد الإشارة إلى جهود الوزارة فى دعم أشقائها من خلال تخصيص منح تدريب قصيرة الأمد لشباب الدول الإفريقية فى مجالات البحث العلمى، ومنها: (الفضاء والاستشعار من البعد، وبحوث الفلك والجيوفيزياء، والبحوث الصحية والأوبئة وبحوث الفلزات والبترول)، كما تعمل الوزارة على استخدام وتوظيف بيانات الأقمار الصناعية لحل المشاكل البيئية الإقليمية المشتركة، وكذلك تعظيم الفائدة من الموارد البحرية ورصد وتخريط الأماكن الواعدة للصيد المفتوح، وقد تم تقديم تدريب لعدد 28 متدربا إفريقيا ممثلا لـ 14 دول إفريقية على الزراعة والغذاء والتربة باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية.

وألمح إلى استعداد مصر هذا العام لاستضافة المؤتمر الطبى الإفريقى فى نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك لأهمية المؤتمر والقطاع الطبى وتقديم الدعم للدول الإفريقية فى هذا القطاع الهام، وخصوصا أن مصر تقدم منحا لأكثر من 20 دولة فى العلوم الطبية والصيدلانية، والتى تخطت 4474 منحة للطب البشرى، 1476 منحة لطب الاسنان، 101 منحة للعلاج الطبيعى، 495 منحة للعلوم الصيدلانية، 34 منحة للطب البيطرى.

وذكر أن الوزارة تقوم بتفعيل عمل فروع الجامعات المصرية بالخارج فى السودان وجنوب السودان وتشاد، موضحا أن الوزارة تسعى إلى المزيد من التوأمة بين الجامعات المصرية ونظيرتها الإفريقية، منوها إلى أن المراكز البحثية المصرية تقوم بالتواصل مع الباحثين الأفارقة لإجراء مشروعات بحثية مشتركة خاصة فى مجالات (الزراعة والغذاء والموارد المعدنية والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البعد).

وأشاد الوزير باستضافة مصر للعديد من مسابقات الابداع والابتكار للموهوبين وصغار الباحثين بالمراكز البحثية؛ وذلك لزيادة الوعى حول أهمية التعليم والبحث العلمى، كقاطرة للتنمية فى إفريقيا، وتحقيق أجندة إفريقيا 2063، والتى تعيد لمصر الريادة من خلال اجتذاب الطلاب والمبدعين للتناغم والتعاون المشترك، والوقوف على إمكانيات فى البحث العلمى، مشيرا إلى تنظيم الوزارة للعديد من المؤتمرات العلمية بمشاركة الخبراء الأفارقة والأكاديميين؛ بهدف زيادة التبادل العلمى فى مختلف التخصصات الطبية والعلمية والتقنية، ومن أبرزها التعاون مع الأكاديمية الإفريقية للبحث العلمى التابعة للاتحاد الإفريقى فى مجال البحوث وجار التنسيق على التعاون مع الأكاديمية فى مؤتمر الابتكار والهندسة.

ومن ناحيته، أشار إسلام أبوالمجد، إلى أن الوزارة شاركت فى إعداد أجندة الابتكار للتعاون الإفريقى الأوروبى، والتى سيتم الاتفاق عليها وإطلاقها فى الاجتماع الوزارى القادم، بحضور وزراء التعليم العالى والبحث العلمى الإفارقة، لافتا إلى أنه تمت الإشادة بتجربة مصر فى الجامعات التكنولوجية لتحقيق الفجوة فى التعليم الفنى، وتحقيق فرص عمل لوظائف المستقبل، وجار العمل على تنفيذها فى الدول الإفريقية من خلال أجندة الابتكار، التى تشتمل على 4 عناصر مهمة، وهى (الصحة العامة، والتحول الأخضر، والقضايا المتقاطعة، والعلم المفتوح).

وقال إن الوزارة شاركت ممثلة عن الدولة المصرية فى كافة اجتماعات الاتحاد الإفريقى، ومنها الاجتماع الوزارى لوزراء التعليم العالى والبحث العلمى الأفارقة، والاجتماعات الاستراتيجية لإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات العلمية والتقنية بالقارة الإفريقية، وخاصة استراتيجية العلوم والابتكار، التى تم الانتهاء منها، ومن المقرر أن تعرض على القمة الإفريقية القادمة.

وبدوره صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، بأن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بالتعاون الإفريقى من خلال تعزيز التعاون المشترك مع أشقائها فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مؤكدا استمرار الوزارة فى دعم الأشقاء الأفارقة فى مرحلتى (البكالوريوس والدراسات العليا) من خلال كافة الجامعات المصرية، فضلا عن توفير المزيد من المنح الدراسية، وتبادل الخبرات المشتركة فى شتى المجالات التعليمية والبحثية، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون لدعم العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، وذلك فى إطار الدعم الذى توليه الدولة المصرية لكافة أشقائها بالقارة الإفريقية.