من سوهاج إلى قنا.. وزيرة البيئة تواصل جولتها لافتتاح المحطة الوسيطة بأبوتشت

جدة - نرمين السيد - ويأتى هذا فى إطار استكمال أسبوع دعم الاستثمار البيئى احتفالا بيوم البيئة العالمى، وتنفيذ خطة عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، وفى إطار متابعة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتنفيذ إجراءات النهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة، ومتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (قنا/ اسيوط / الغربية / كفر الشيخ).

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إنشاء المحطة الوسيطة بأبى تشت تأتى ضمن إجراءات إغلاق المقالب العشوائية، حيث كان موقعها سابقا مقلبا عشوائيا، وبالتعاون مع محافظة قنا تم إغلاقه واقتطاع جزء منه لإقامة المحطة التى تخدم مناطق أبو تشت وفرشرط وغرب نجع حمادى، كما تساهم فى خفض تكلفة نقل المخلفات الصلبة البلدية واستقبال المخلفات الواردة من المراكز والقرى المجاورة ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة ثم التخلص النهائى والآمن منها، حيث تقع على مساحة 4 آلاف متر مربع ومخصصة لاستيعاب 200 طن مخلفات يوميا، وسيتم نقل المخلفات المجمعة بالمحطة إلى مصنع تدوير المخلفات بمركز نجع حمادى.

يأتى هذا فى إطار تنفيذ أهداف البرنامج الوطنى فى تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة بِشأن الإغلاق التدريجى للمقالب العشوائية ورفع المخلفات المتراكمة بها على مدار عقود وتحويلها إلى محطات انتقالية وسيطة.

وأضافت ياسمين فؤاد، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمحطة بالتعاون مع المحافظة والهيئة العربية للتصنيع فى توقيتات زمنية محددة ووفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية وتسليمها بكامل مستلزماتها للمحافظة من معدات تشغيل وبنية تحتية خرسانية (مبانى إدارية وهناجر ووسائل تحميل مخلفات) وذلك من خلال لجنة مشكلة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى بالوزارة مع مراعاة زيادة المساحات الخضراء والسياج الشجرى حولها حفاظا على البيئة المحيطة وخفض معدلات التلوث.

وشهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، التجربة التشغيلية لتداول المخلفات بالمحطة الوسيطة، وتحدثت إلى العاملين عن تشغيلها، موضحة أن الموارد البشرية هى أهم محاور الاستثمار البيئى القادرة على إنجاح العمل، وشددت على ضرورة استمرار بناء قدرات العاملين وتدريبهم ليكونوا قادرين على مواكبة مختلف التطورات وتشغيل المنظومة بفاعلية.

كما افتتحت وزيرة البيئة، وأشرف الداودى مصنع المعالجة والتدوير بمركز نجع حمادى بعد رفع كفاءته من خلال مدخلات البرنامج الوطنى، حيث تم توريد وتركيب خط معالجة وتدوير لإنتاج السماد العضوى والوقود البديل RDF بطاقة استيعابية 400 طن يومى وذلك لخدمة مراكز أبو تشت، فرشوط، نجع حمادى والوقف والقرى المجاورة وبما يتضمنه من توريد وتركيب ماكينة تفتيح الأكياس والمنخل الدوار والفاصل الهوائى، حيث تعمل ماكينة تفتيح الأكياس على تسهيل عمليات الفصل بالمنخل الدوار وإنتاج الوقود البديل بواسطة الفاصل الهوائى ويقع مصنع نجع حمادى على مساحة 5 أفدنة ويهدف إلى خفض حجم المخلفات التى سيتم التخلص منها فى موقع الدفن المخصص لها.

ومن جانبه، أثنى محافظ قنا على جهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ودعمها الكبير والمستمر للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة مما يساهم بشكل فعال فى إنشاء منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة وتحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة.

وأكد الداودى أن المحافظة تمتلك منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة، منها مصنع تدوير المخلفات بالصالحية بمدينة قنا ومصنع تدوير المخلفات بمدينة نجع حمادى، كما تسعى المحافظة إلى إنشاء 5 محطات وسيطة بـ(دشنا - فرشوط - المحروسة بمركز قنا – قوص – شرق قنا )، كما تم تخصيص 174 فدان لاقامة مصنع تدوير المخلفات بقوص وسوف يخدم مراكز قوص وقفط ونقادة بطاقة تصميمية 370 طن / يوم، بالإضافة الى مدفن صحى بمركز قوص، وكذلك تمتلك المحافظة عدد كبير من معدات وحاويات النظافة بمراكز ومدن المحافظة.

وتعد محافظة قنا من المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج والتى يتم دعمها بتمويل قدره 224 مليون جنيه ممثلة فى معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطة وسيطة ومدفن صحى ومصنع تدوير ومعالجة بالإضافة إلى دعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمهمات الوقاية اللازمة لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وكذا تنفيذ برنامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية العاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات للنهوض بالمنظومة.

يأتى ذلك ضمن الدور التخطيطى والتنظيمى والرقابى لوزارة البيئة فى المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة ومراقبة تنفيذ المشروعات بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وشددت وزيرة البيئة على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها بكافة محافظات الجمهورية وخاصة قرى مبادرة حياة كريمة.

وفى سياق متصل، افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وأشرف الداودى محافظ قنا ورش العمل التدريبية والمعرض المقام على هامشها لإعادة تدوير المخلفات والتى ينظمها البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بحضور النائبة سحر صدقى والنائب محمد الجبلاوى أعضاء مجلس النواب عن محافظة قنا وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية والشباب والمرأة وطلاب المدارس والجامعات

وأوضحت وزيرة البيئة أن ورش العمل تهدف إلى تدريب العديد من فئات المجتمع من شباب وسيدات وممثلى جمعيات أهلية وأطفال على تنمية مهاراتهم للإنتاج الحرفى المتميز من الصناعات اليدوية والمشغولات والإعمال المبنية على خامات صديقة للبيئة وعلى نقل مهارات المتدربين ومعارفهم المكتسبة الى متدربين آخرين مما يساعد على دعم مشروعاتهم وتوفير فرص عمل وزيادة دخلهم وذلك من خلال إعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج صناعات مبتكرة يدوية من بواقى الأقمشة (هالك المصانع ) كالسجاد والكليم اليدوى والمفارش واغطية السراير والحقائب اليدوية وألعاب الأطفال وبعض الإكسسوارات الى جانب استخدام الورق المعاد تدويره فى صناعة الكروت والأغلفة الورقية وغيرها مما يساعد على حماية البيئة من التلوث ودعم الحرف التراثية التى تقوم على عمليات إعادة التدوير للمخلفات (كبقايا القماش، المعادن، بدائل البلاستيك، اكسسوار الورق، الجريد وغيرها وتشجيعا للصناعة الخضراء.

وخلال لقائها بممثلى الجمعيات الأهلية والشباب والمرأة فى قنا، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بالتواجد فى محافظة قنا ضمن إطار احتفالات يوم البيئة العالمى 2023 تحت عنوان "دحر التلوث البلاستيكى"، وقالت: من مدينة قنا المعلنة منذ سنوات مدينة صديقة للبيئة، نحتفل هذا العام بطريقة مختلفة من خلال أسبوع دعم الاستثمار البيئى تحت رعاية رئيس الوزراء، والذى يتضمن فعاليات مختلفة كل يوم فى محافظة من محافظات مصر، بالعمل مع المجتمع المدنى والشباب والمواطنين والقطاع الخاص، وزيارات لمصانع بها مشروعات بيئية وتنظيف شواطئ وزيارات للمجتمعات المحلية، والعمل مع المنظمات الدولية فى إطلاق عدد من الاستراتيجيات والأنشطة الخاصة بالوزارة ومنها ربط نوعية الهواء بتغير المناخ، خاصة مع ما نراه مؤخرا من ظواهر مناخية حادة كالعواصف الترابية الأخيرة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى حرصها خلال أسبوع دعم الاستثمار البيئى على زيارة أهالى الصعيد وتسليط الضوء على جهود تنفيذ منظومة إدارة المخلفات واحتياجات المواطنين، فى إطار حرص وزارة البيئة على التواجد الدائم مع المواطن على الأرض لتكون أكثر قربا منه وتحسين نوعية المعيشة، مشددة على دور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى مساعدة الوزارة على تحقيق هذا الهدف.

وأوضحت الوزيرة أن زيارتها اليوم لقنا تضمنت تفقد منظومة إدارة المخلفات الصلبة وكيفية تحسينها، وإنشاء محطات وسيطة تيسر وصول المخلفات إلى مصانع التدوير التى لا تكتفى بإنتاج السماد العضوى ولكن تنتج أيضا وقود بديل يمثل قيمة مضافة للمخلفات، وجنبا إلى جنب نعمل على تغيير الفكر والنظرة إلى البيئة باعتبارها مورد وفرصة، لذا جاءت فكرة تنفيذ ورش العمل التدريبية للصناعات الحرفية واليدوية والمشغولات، للاستفادة قدر الإمكان من الموارد البيئية وتدوير المخلفات، للمساهمة فى تخفيف العبء عن البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات فيما يخص التخلص النهائى من القمامة، وخلق قيمة مضافة لهذه المخلفات سواء للمصانع أو المواطنين.

وأضافت الوزيرة أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة يعمل فى 4 محافظات منها محافظة قنا، قدم دعنا بالمعدات وخاصة المناسبة لدخول القرى الصغيرة لدعم قرى حياة كريمة، ولكن الأهم هو بناء قدرات العاملين على تشغيل منظومة إدارة المخلفات، لذا تم تدريب 75 جمعية أهلية خاصة على تشغيل المعدات الخاصة بالقرى، مشيرة إلى تنفيذ بروتوكولات تعاون مع الجمعيات الأهلية تتيح الفرصة للحصول على فرص عمل خضراء فى مجال الجمع والنقل، والاستفادة من ثقة المواطنين الكبيرة فى تلك الجمعيات، والحرص على تسجيل تلك الجمعيات فى جهاز تنظيم إدارة المخلفات كعاملين فى المنظومة، لأن القانون الجديد لإدارة المخلفات يمنع ممارسة أنشطة فى ادارة المخلفات دون الحصول على ترخيص.

وأوضحت أن وزارة البيئة مع وزارتى العمل والتضامن الاجتماعى فى إطار تقديرهم لدور العاملين فى المنظومة من جامعى القمامة والقائمين على النقل والدفن الآمن، تم العمل على إصدار عدد من المسميات الوظيفية لهم لادراجها فى بطاقة الرقم القومى، فيكون على من يرغب فى العمل فى منظومة إدارة المخلفات الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومسمى وظيفى من وزارة القوى العاملة وتأمين اجتماعى من وزارة التضامن الاجتماعى.

تم خلال اللقاء تقديم عرض لأهم أنشطة الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة والتى تم دعمها من قبل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة سواء من خلال التدريب وبناء القدرات او بتقديم معدات لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات من الوحدات السكنية حيث تم تنفيذ عدد من النماذج التجريبية بمحافظتى قنا وأسيوط لدعم منظومة جمع ونقل المخلفات وتم الدعم بعدد (45) تروسيكل و(5) مقطورة لتطوير منظومة الجمع والنقل للمخلفات البلدية الصلبة بمحافظة قنا.

كما تم الدعم بـ55 تروسيكل لمحافظة أسيوط تسلمتها الوحدات المحلية بالمراكز والقرى وتم توزيعها على الجمعيات الأهلية طبقا للظروف التشغيلية لكل جمعية لتقديم خدمات الجمع والنقل ضمن بروتوكول تعاون، حيث وصل عدد الجمعيات الأهلية التى تعمل بالمنظومة إلى 52 جمعية أهلية بمحافظة قنا و65 جمعية أهلية بمحافظة اسيوط تعمل بمجال المخلفات الصلبة وحماية البيئة مما وفر ما يقرب من 800 فرصة عمل للشباب من الجنسين، وجارى العمل على دمج عدد آخر من الجمعيات بمراكز وقرى المحافظتين.

ويتضمن المعرض المقام على هامش الورش التدريبية عرض لكافة المنتجات الحرفية سواء التى يتم تصنيعها من خلال الجمعيات الأهلية المشاركة او من خلال التدريب المقام كما يتيح الفرصة لزيادة دخل المشاركين وإتاحة المزيد من فرص العمل من خلال التسويق لتلك المنتجات ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشغولات الجريد والدوم: (أثاث – كراسى – تحف - نجف –ستائر- لافتات- اعمال ومشغولات فنية وغيرها).