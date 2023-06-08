رئيس صربيا للمفتى: ننظر بإعزاز إلى مصر بزخمها الدينى والثقافى والحضارى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش: "إننى فخور بعلاقتى مع الرئيس السيسى وأقدر جهوده المستمرة فى إحداث تنمية شاملة فى مصر، وأقدر التحديات الكثيرة التى تمر بها مصر، ونحن ننظر بإعزاز إلى مصر بزخمها الدينى والثقافى والحضارى".





وأضاف الرئيس الصربى خلال استقباله الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ضمن لقاءات زيارته الرسمية إلى بلجراد، إنه يسعى بكل قوة إلى إدماج المسلمين فى الحكومة والدولة الصربية لتحقيق مبدأ المواطنة والعيش المشترك والاستقرار فى المجتمع الصربى، مؤكدا: "نسعى إلى إحياء حركة عدم الانحياز لتستعيد دورها بشكل كامل".



وأوضح الرئيس الصربى أن المسلمين يمثلون جزءا لا يتجزأ من الحياة الثقافية والحضارية للشعب الصربى، مضيفا: "نقوم بترميم دور العبادة لأن ذلك من صميم واجبنا الوطنى".

وقدم الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم خلال اللقاء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نظيره الصربى وتطلعه لزيارته المرتقبة إلى مصر قريبا.

وقال مفتى الجمهورية: "نقدر اهتمام الرئيس الصربى بتقديم الدعم للمسلمين وترميم المساجد فى أنحاء صربيا، وأضاف مؤكدا: إننا نتطلع إلى تعزيز التعاون الدينى مع صربيا".



وذكر المفتى أن مصر وصربيا يشتركان فى سمات كثيرة، من أهمها تطبيق مبدأ المواطنة والعيش المشترك والوئام الدينى فى المجتمع، مؤكدا ضرورة التركيز على القواسم المشتركة بين الأديان، مشيرا إلى أهمية إدراك أتباع الأديان المختلفة هذه القواسم المشتركة إدراكا واعيا والتمسك بها.

وأوضح أن مصر تعالج قضايا التطرف الدينى من منطلق رسالتها الأساسية بأن الهدف الأسمى لكل الأديان هو تحقيق السلم العالمى.



وأعلن المفتى فى ختام اللقاء إتمام الاتفاق مع الجانب الصربى على إطلاق مبادرة مشتركة للسلام والوئام الدينى والعمل على تنفيذها على أرض الواقع.