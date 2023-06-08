محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.4%

جدة - نرمين السيد - اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/ 2023، لامتحانات الفصل الدراسى الثانى بنسبة نجاح بلغت 77.4%، بزيادة بلغت 6% عن نتيجة العام الماضى.





كما اعتمد محافظ الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100%، واعتمد أيضا نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 100%.

وقال الدكتور صبرى خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إنه بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظة الأقصر 17 ألفا و910 طالبا وطالبة، حضر منهم 17489 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن كل أعمال التصحيح تمت بشكل دقيق وفقا للتوجيهات الصادرة من وزارة التربية والتعليم. وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر إلى فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بدءا من تاريخ اعتمادها وهو اليوم 8 يونيو ولمدة 25 يوما، بمقر مديرية التربية والتعليم، على ان يبدأ تنسيق الثانوية العامة خلال اسبوعين، مؤكدا على تكريم اوائل الشهادة الإعدادية فى احتفالية خاصة. وهنأ محافظ الأقصر الناجحين وكذا أوائل الشهادة الإعدادية، متمنيا لهم النجاح والتوفيق فى حياتهم المستقبلية.

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