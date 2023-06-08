تدريب 568 معلما على منصة التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تدريبا لـ 568 معلما على مدار يومى الاثنين والثلاثاء الموافق 5 و6 يونيو 2023، على فنيات التعامل مع منصة التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة 2023؛ لإكسابهم مهارات التعامل مع منصة التصحيح الالكترونى بمراحلها المختلفة.





يأتى هذا فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رئيس عام الامتحانات لشهادة الثانوية العامة، بضرورة تدريب المشرفين ورؤساء قاعات التصحيح الإلكترونى للأسئلة المقالية فى مختلف المواد الدراسية. وتضمن التدريب كيفية دخول المصحح لحسابه على المنصة وفتحها، وكيفية الوصول إلى الأسئلة المطلوب منه تقدير درجاتها فى ضوء مقياس التقدير المرفق بكل سؤال، بالإضافة إلى كيفية تسجيل الدرجات وحفظها على النظام الإلكترونى للتقدير، كما تم تسليم نسخة مطبوعة من البرنامج التدريبى لجميع المتدربين للاستعانة بها عند الحاجة. وقد تم تنفيذ البرنامج التدريبى على فترتين "صباحية ومسائية" من خلال 7 مواقع مخصصة لأعمال التقدير الالكترونى، تيسيرا على المتدربين، وذلك تحت إشراف كل من الدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، وخالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمى – نائب رئيس عام الامتحانات.

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