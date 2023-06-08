بث مباشر.. فعاليات قمة "كوميسا" في زامبيا بمشاركة الرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يونيو 2023 12:30 مساءً - نقدم لكم بثا مباشرا من فعاليات انطلاق قمة "كوميسا" الـ 22، في زامبيا، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزعماء ورؤساء حكومات 21 دولة أفريقية، ومن المقرر أن تشهد القمة تسليم الرئاسة الدورية من مصر إلى زامبيا.

وتلعب مصر دورًا نشطًا ومحوريًا في تطوير وعمل التجمع الإقليمي، حيث استضافت مصر القمة الـ 21 في نوفمبر 2021، وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خطة عمل الكوميسا متوسطة المدى من 2021 حتى 2025 وتهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي والإقليمي بما يتماشى مع منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

وتستضيف زامبيا الأربعاء، قمة السوق المشتركة الـ 22 لدول تجمع شرق وجنوب القارة الأفريقية، "الكوميسا"، والتى تعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجارى، تحت شعار "التكامل الاقتصادى من أجل كوميسا المزدهرة المرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة".