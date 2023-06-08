رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذى للبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء، الموقف التنفيذى للبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، فى اجتماع عقده بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والمستشار الاقتصادى للوزيرة الدكتورة ندى مسعود، ومستشار الوزيرة وائل زيادة.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا حول أهم التطورات منذ إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية فى مختلف محاوره، مشيرة إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التى تحققت كأحد ثمار تنفيذ هذا البرنامج، لافتة إلى ارتفاع نسبة الاستثمار للناتج المحلى الإجمالى لنحو 15.2% فى العام المالى 2021 /2022 مقارنة بـ 12.2% فى عام 2020 /2021، وارتفاع حصة الصادرات السلعية غير النفطية للناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 5.5% فى العام المالى 2021 /2022 مقارنة بنسبة 4.97% فى عام 2020 /2021، بالإضافة إلى تضاعف معدل النمو الاقتصادى فى عام 2021 /2022 إلى 6.6% ارتفاعا من 3.3% خلال العام المالى السابق، فضلا عن ارتفاع حصة القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات لتصل لنحو 36.3% لعام 2021 /2022 مقابل 26.3% خلال العام المالى السابق.

وتطرقت الوزيرة إلى محور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث أوضحت أنه تم فى هذا الإطار اتخاذ عدة خطوات مهمة أبرزها إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة فى ديسمبر 2022 من أجل تعزيز بيئة داعمة للمنافسة، كما تم توقيع عقود مع مستثمرين من القطاع الخاص لتطوير عدد من الأصول غير المستغلة لتعظيم قيمتها، وتم طرح مجموعة من الشركات فى قطاعات متنوعة لمشاركة القطاع الخاص بهدف إدارتها بطريقة كفء، مضيفة أنه تم أيضا إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للفترة من 2021-2025 بهدف تكريس الحياد التنافسى، واتخاذ خطوات تعزز الفصل بين الملكية والإدارة فى عدة قطاعات بالدولة، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2023-2027 والسعى لتعديل قانون حماية المنافسة لتنظيم الرقابة على عمليات الاندماج والاستحواذ.

وسعيا لخلق بيئة داعمة للمنافسة وتطوير الإطار التنفيذى وتيسير الإجراءات الاستثمارية، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل جهة دائمة واحدة لحل مشكلات المستثمرين، وتصميم وتشغيل منظومة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء لتلقى الشكاوى من المستثمرين، كما يتم العمل على مواصلة عملية إدماج خدمات الاستثمار بكافة مراكز خدمات المستثمرين ضمن منظومة التحول الرقمى، والبدء بالإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات مع التحول الإلكترونى التدريجى لمختلف الإجراءات حتى يتسنى القيام بها من خلال منصة إلكترونية واحدة، وقد تضمنت قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات.

وأضافت وزيرة التخطيط أنه فى إطار الجهود المبذولة لتسهيل وتطوير حركة التجارة، يتم العمل على تبسيط وميكنة إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ المصرية، إلى جانب العمل على وضع إطار تشريعى متكامل لتنظيم التجارة الإلكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية خاصة على مستوى المحافظات.

وأشارت إلى أن الإجراءات الخاصة بتطوير محور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، تضمنت أيضا العمل على تفعيل وتعميم معايير الاستدامة البيئية فى القطاع الحكومى من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة، وإرساء مجموعة من الأطر التنظيمية والتشريعية لمنظومة الاقتصاد الأخضر، وإتاحة المزيد من التيسيرات والحوافز للمشروعات الخضراء.

وعن الجهود المبذولة والخاصة بمحور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، تمت الإشارة إلى الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن والتى تضمنت تطوير منظومة التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى، ووضع إطار مؤسسى لتفعيل دور القطاع الخاص فى مجال التعليم والتدريب، إلى جانب العمل على تحقيق التوافق بين جانبى العرض والطلب فى سوق العمل، ودعم تمكين المرأة والشباب وذوى القدرات الخاصة.

بدورها أوضحت الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال العرض أنه تم التركيز على عدد من قطاعات الاقتصاد الحقيقى، خلال عملية إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى، ومن ذلك قطاع الصناعة، حيث تم العمل على رفع معدلات الاستثمار فى قطاع الصناعات التحويلية بشكل مستدام وزيادة نصيبه من الناتج المحلى، فضلا عن العمل على توطين وتعميق الصناعة، ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، ورفع القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية والنهوض بالصادرات الصناعية.

وأشارت إلى أبرز مؤشرات قطاع الصناعات التحويلية، لافتة إلى أن نسبة الزيادة فى عدد المجمعات الصناعية بلغت 60% فى العام 2021-2022، وكذا توفير 172 ألف فرصة عمل لنفس العام، وتمثلت أبرز تطورات قطاع الصناعات التحويلية فى ارتفاع الصادرات المصرية السلعية غير النفطية فى عام 2022 بنسبة 12%، وبخصوص الاندماج فى مراحل أعلى فى سلاسل القيمة العالمية والإقليمية تم استهداف مجموعة من الصناعات من خلال تهيئة سلاسل القيمة من قبل الدول واجتذاب مستثمرين فى تلك الصناعات لعقد شراكات دولية مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقات التجارية التى وقعت عليها مصر والعمل على ربط السياسة التجارية بالسياسة التصنيعية.

وفى هذا الاطار، تم وضع إطار متكامل للتعاون الصناعى والتجارى الإقليمى مع الدول الإفريقية، وتعزيز التصنيع والتكامل الاقتصادى من منطلق التكامل فى إطار سلاسل القيمة الإقليمية، ولرفع القدرة التنافسية والنهوض بالصادرات الصناعية تم تطوير البنية التحتية للجودة من مؤسسات ومواصفات قياسية وجهات مطابقة ومعامل اختبارات والرقابة على جودة المنتجات الموجهة للأسواق المحلية، فضلا عن تيسير تطبيق قانون التراخيص الصناعية حيث بلغ متوسط الوقت المستغرق لمنح الرخصة الصناعية للأنشطة الصناعية منخفضة المخاطر 7 أيام، و20 يوما متوسط الوقت المستغرق لمنح الرخصة الصناعية للأنشطة الصناعية عالية المخاطر.

وفيما يتعلق بتوطين وتعميق الصناعة ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، تم اتباع سياسة صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية، حيث تم طرح 5 مجمعات صناعية خلال عام 2022 شملت محافظات قنا وأسيوط وأسوان والفيوم بإجمالى 1692 وحدة صناعية، ولرفع معدلات الاستثمار فى القطاع بشكل مستدام وزيادة نصيبه من الناتج المحلى، تم حوكمة منظومة استغلال الأراضى للوصول إلى أفضل آلية ممكنة للاعتماد عليها وتتيح الاستغلال الأمثل للأراضى الصناعية بشكل كامل.

وبخصوص توليد فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، تم تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات الصغيرة من مجلس الوزراء، وتمت الموافقة على إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة فى مصر، وكذا تلقى شكاوى الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

كما استعرضت المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط، الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة، والمتعلقة بتحقيق واستدامة الأمن الغذائى المائى، وزيادة انتاجية القطاع ومساهمته فى الناتج المحلى، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، فضلا عن زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية.

وتمثلت أبرز مؤشرات هذا القطاع فى تطور الصادرات الزراعية والغذائية بشكل ملحوظ فى عام 2022 بنسبة زيادة 42.5% مقارنة بعام 2021، فضلا عن تطور كمية الصادرات الزراعية.

وجاءت أبرز تطورات قطاع الزراعة متمثلة فى عدد من الإجراءات منها التوسع فى زراعة أصناف المحاصيل عالية الإنتاجية وشحيحة استخدام المياه، وكذا التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، فضلا عن رقمنة المعلومات والمعرفة الزراعية.

كما تمت الإشارة إلى بدء إجراءات الزراعة التعاقدية، فقد بلغت مساحة الزراعات التعاقدية من محاصيل دوار الشمس، وفول الصويا والذرة الشامية، والسمسم.

كما وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، عقود إنشاء مناطق تجارية ولوجيستية، وتخزينية جديدة بمحافظات الدقهلية، والسويس، وكفر الشيخ.

وبخصوص توفير مراكب سريعة منتظمة لنقل الصادرات المصرية وعلى رأسها الحاصلات الزراعية لبعض الأسواق الرئيسية من أجل دعم الصادرات الزراعية، فإنه تعمل وزارة النقل حاليا على إعادة تشغيل خط ملاحى بالتعاون مع جانب أجنبى بنظام الرورو لنقل الحاصلات الزراعية بما يمثل فرصة لفتح أسواق تصديرية أجنبية بالخارج.

وتمثلت نتائج الإجراءات المتبعة للنهوض بالزراعة فى ارتفاع كمية الصادرات الزراعية إلى 1975 ألف طن خلال الربع الأخير من العام 2022/2021، حيث حققت زيادة بنسبة 156% مقارنة بالربع الأول لنفس العام، وجاءت جملة الصادرات لتمثل 5.61 مليون طن لعام 2022/2021، كما تم فتح سبعة أسواق جديدة للصادرات الزراعية.

كما تم التطرق لموقف المبادرات الزراعية، حيث أوضح التقرير الاستمرار فى دعم المبادرات المقدمة للمزارعين مثل المشروع القومى للبتلو، ومبادرة مراكز تجميع الألبان.

وناقش الاجتماع الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المتمثلة فى زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى، وتنمية القدرة التصديرية للقطاع من خدمات التعهيد والمنتجات والأجهزة الإلكترونية والاستشارات المعنية بتقنية المعلومات، فضلا عن رفع قدرة القطاع على توليد فرص عمل وتعزيز المهارات لوظائف المستقبل ودعم الشركات الناشئة، وفى هذا الصدد تم استعراض أبرز مؤشرات القطاع، حيث تمت الإشارة إلى حدوث زيادة بنسبة 10% فى صادرات خدمة تكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى 2022/2021، فضلا عن وصول عدد المتدربين بوزارة الاتصالات إلى 200 الف متدرب لنفس العام.

وتمثلت أبرز تطورات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى قيام هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوضع استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد 2022-2026، بالتعاون مع شركة (ايرنست اند يونج) الاستشارية العالمية والتى من المتوقع أن يترتب عليها تحقيق طفرة فى الصادرات المصرية من الخدمات العابرة للحدود،وكذا خلق الكثير من فرص للعمل.

كما تم استعراض عدد من الاتفاقيات التى تم توقيعها مع عدد من كبريات الشركات العالمية لتصنيع الهواتف المحمولة محليا،وذلك فى إطار مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات.

وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أوضحت المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذا القطاع نال جانبا كبيرا من الاهتمام، كأحد القطاعات الرئيسية التى تم التركيز على إعادة هيكلتها، وذلك من خلال تنويع ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة لتكون مواكبة لمستوى المنافسة الدولية، والاستفادة من الأصول السياحية الثانوية، وتوفير تأشيرة إلكترونية مؤقتة لجذب مزيد من الأسواق الجديدة عالية الإمكانات، فضلا عن الترويج للسياحة المصرية عبر القنوات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تشجيع السياحة الدينية والعلاجية، وغيرها من الإجراءات الأخرى.

وأشارت المستشارة الاقتصادية إلى أهمية إنشاء منصة إلكترونية تشمل تسجيل السائحين عند الوصول وتجميع كل الخدمات لهم فى موقع واحد يشمل وسائل النقل والسفر، وأهم الأماكن المرشحة للزيارة، والفنادق، والمطاعم والملاهى، وغيرها، بجانب إنشاء منصة لسياحة الواقع الافتراضى لزيارة المواقع السياحية المصرية، بالإضافة إلى رفع قدرات ومهارات العاملين بقطاع الضيافة والإرشاد السياحى.

وناقش الاجتماع سياسات تعزيز الشمول المالى من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالى للبنك المركزى بالتعاون مع وزارة المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، مما يسهم فى تسريع وتيرة الشمول المالى، وزيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، وتنشيط سوق المال، وتم استعراض أبرز تطورات محور الشمول المالى، وتطور نسبة الشمول المالى من عام 2016-2022، فضلا عن تطور نسبة الشمول المالى للمرأة.

وفيما يتعلق بالحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، فتم التنويه إلى أن ذلك يتم وضعه فى إطار رفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز الإصلاح الإدارى والمؤسسى، بجانب تمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، بالإضافة إلى حوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة.

أما فيما يخص تنمية رأس المال البشرى فيتم ذلك من خلال العمل على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، وتفعيل استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وذلك بالتوازى مع رفع كفاءة النظم التعليمية، جنبا إلى جنب استكمال جهود زيادة تغطية مظلة الحماية الاجتماعية.

وفى ضوء ذلك، تمت الإشارة إلى اقتراح عدد من الإجراءات التى تم البدء فى تنفيذها فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وتمثلت هذه الإجراءات فى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال العمل على تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة فى هذا الشأن، وذلك عن طريق اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات التى تسهم فى تحقيق ذلك، من بينها تطوير منصة نافذة ، وإنشاء منظومة قومية مجمعة للفحص المبنى على تقييم المخاطر الجمركية، وغيرها من الإجراءات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الإجراءات تطوير الإطار التنفيذى وتيسير الإجراءات الاستثمارية عن طريق اتخاذ مجموعة من القرارات التى تسهم فى تيسير الإجراءات على المستثمرين وإزالة المعوقات فى مجال جذب المزيد من الاستثمارات.

كما تم التنويه إلى الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجال الاقتصاد الأخضر ومنها مشروع الـ 100 مليون شجرة، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى محطات معالجة تحلية المياه، فضلا عن إنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير للمخلفات الصلبة، كما تمت الإشارة إلى أهم المشروعات الخضراء فى خطة التنمية المستدامة للعام المالى الحالى 2022 - 2023.