السيسى: استثمارات «الكوميسا» خلال رئاسة مصر بلغت 13 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن استثمارات تجمع دول الكوميسا الاقتصادى، خلال رئاسة مصر، بلغت 13 مليار دولار، مشيرا إلى ارتفاع التبادل التجارى بين مصر والكوميسا لـ4.3 مليار دولار.





وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى قمة السوق المشتركة الـ22 لدول تجمع شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا": "قدمنا مبادرة التكامل الصناعى الإقليمى لجذب الاستثمار، وركزنا على مشروعات البنية التحتية لدول الكوميسا"، منوها بأن سد جوليوس نيريرى بتنزانيا أحد المشاريع العملاقة، ويجرى تنفيذه وفق المقاييس العالمية. وتابع: "قدمنا مقترحا بإنشاء لجنة الصحة بسكرتارية الكوميسا، وأولت مصر اهتماما بقطاع الصحة خلال رئاستها الكوميسا، وركزنا على مشروعات البنية التحتية لدول الكوميسا، وقدمنا مبادرة التكامل الصناعى الإقليمى لجذب الاستثمار، وأولينا اهتماما كبيرا بتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية".

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