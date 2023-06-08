وزير الإنتاج الحربى يستقبل ممثلى «جرين تك ايجيبت» للتعاون فى إدارة المخلفات

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى؛ روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" على رأس وفد من تحالف "Renergy Group Partners"، جاء ذلك بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى بالسلام.







وأوضح الوزير "محمد صلاح" أنه تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات المتعلقة بمشروع إقامة محطة معالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية بمنطقــة أبو رواش بمحافظة الجيزة من خلال تحالف "Renergy Group Partners" لتحويل المخلفات بطاقة (1200) طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار (30) ميجاوات/ساعة وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة لدولة رئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية بملف منظومة إدارة المخلفات الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن هذا اللقاء يأتى عقب مرور ساعات على الزيارة التى أجراها ممثلى الجهات المعنية بتنفيذ المشروع إلى موقع المحطة والتى تعد أول محطة من نوعها فى مصر لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، مؤكدًا على حرص الوزارة على تقديم كل الدعم لنجاح هذا المشروع المهم الذى سيمثل نقلة نوعية فى مجال التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة كما سيساهم فى تحسين جهود الدولة فى التعامل مع المتولد اليومى للمخلفات بمحافظة الجيزة وتحويلها إلى طاقة كهربائية نظيفة بدلا من دفنها.

وأشار إلى أن تعاون وزارة الإنتاج الحربى مع القطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع يأتى فى إطار حرصها على نقل التكنولوجيات الحديثة فى مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها والتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة بمجال إدارة المخلفات فى تنفيذ تلك النوعية من المشروعات لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيات العالمية الحديثة.

وأوضح الوزير محمد صلاح، أن اللقاء مع "جرين تك إيجيبت" شهد أيضًا بحث إمكانية التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات أخرى جديدة لتحويل المخلفات إلى طاقة ومناقشة مدى إمكانية التعاون لإنتاج الهيدروجين من الماء، مؤكدًا على سعى الوزارة الدائم إلى التكامل مع مختلف الجهات بالدولة بما يدعم خطط واستراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه أعرب روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" عن سعادته بنجاح جميع الشركاء فى التعاون والتكامل معًا والحرص على التغلب على مختلف التحديات والبدء فى اتخاذ خطوات جادة نحو تنفيذ هذا المشروع الهام الذى يساهم فى تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات وتحويلها إلى طاقة كهربائية متجددة.

وأضاف "فالك" أن وزارة الإنتاج الحربى سيكون لها دور هام وحيوى فى تنفيذ هذا المشروع حيث سيتم نقل المعرفة وتوطين تكنولوجيا الصناعة المتقدمة داخل مصانع الإنتاج الحربى، لافتاً أن النقل المعرفى لهذه الصناعة الحديثة لا يقتصر على التكنولوجيا فقط بل يشمل أيضاً التشغيل والصيانة وهو ما يعد أحد أهداف شركة "جرين تك إيجيبت" التى تسعى لاستقدام التكنولوجيا والصناعة الحديثة إلى مصر وتحويل مشكلة تراكم المخلفات إلى حلول ذكية لتوليد الطاقة وحماية البيئة للأجيال الحالية والقادمة، وأكد على ثقته فى قدرة مصانع الإنتاج الحربى على تنفيذ المشروع بأعلى جودة كما هو معهود ومعروف عنها، وتطلعه إلى التعاون فى مشروعات أخرى تعود بالنفع على المواطن المصرى.

بدوره أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر أن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى أشار خلال الاجتماع إلى أن تدوير المخلفات والانتقال إلى الطاقة النظيفة يعد من الإجراءات التى تساهم فى الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية المحتملة إلى جانب ما تحققه من عائد صحى للمواطنين.

وأكد "بكر" على سعى وزارة الإنتاج الحربى لتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تساهم فى تحسين معيشة المواطن وتوفير حياة كريمة لهم بالتعاون مع كافة الجهات بالدولة.

حضر اللقاء كل من المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامى للوزير والمهندس محمد أبو النجا مستشار النائب والمهندس منير هلال رئيس قطاع المتابعة الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربى ومحمد أبو المجد رئيس قطاع العلاقات والمراسم.