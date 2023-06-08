السيسى: مصر اقترحت إنشاء لجنة الصحة فى سكرتارية «الكوميسا»

جدة - نرمين السيد - تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن القطاع الطبى والصحى فى تجمع الكوميسا، خاصة فى ظل التحديات التى فرضتها جائحة كورونا، قائلا إن مصر قدمت مقترحا لإنشاء لجنة الصحة فى سكرتارية الكوميسا، واستضافت الدورة الأولى للمؤتمر الطبى الإفريقى، لبحث سبل الاستثمار فى هذا المجال الحيوى.





وأضاف السيسى، خلال كلمته فى قمة السوق المشتركة الـ22 لدول تجمع شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا»، والتى نقلتها "إكسترا نيوز"، أن مصر اهتمت بالاستثمار فى توطين صناعة الدواء واللقاحات، وصولا إلى إعلان تقديم مصر 30 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا للدول الإفريقية الشقيقة، ما يؤكد دور مصر الإقليمى لتصنيع اللقاحات الطبية. وتابع الرئيس السيسى: "فيما يتعلق بمجال السلم والأمن، ليس خافيا علينا حجم وعمق التحديات التى تواجهها بلادنا لاستدامة السلم والأمن، ما بات يفرض علينا الالتزام بعدد من المحددات والمبادئ الرئيسية، أهمها احترام حق الشعوب الإفريقية فى الحياة، وتسوية النزاعات والقضايا التى تهدد هذا الحق".

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