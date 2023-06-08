السيسى: مصر اهتمت بتعزيز مستوى رفاهية شعوب إفريقيا خلال رئاستها «الكوميسا»

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن القمة الحالية لتجمع الكوميسا الاقتصادى الـ22، تأتى تحت شعار «تكامل الكوميسا الاقتصادى يرتكز على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة».





ووجه الرئيس السيسى، خلال كلمته فى قمة السوق المشتركة الـ22 لدول تجمع شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا"، خالص التقدير للرئيس الزامبى، على ما لمسه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مضيفا هو أمر غير مستغرب على شعب زامبيا المضياف.

كما وجه الشكر لفريق عمل أمانة الكوميسا على حسن الإعداد والترتيب لفعاليات الاجتماع الحالى، التى نقلتها قناة إكسترا نيوز، متابعا: "كان شرفا كبيرا أن تتولى مصر قيادة تجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين فى فترة شديدة الدقة، شهدت تطورات مهمة على المستويين الدولى والإقليمى".

وتابع: "وضعت مصر أمام أعينها أهدافا محددة خلال رئاستها للتجمع، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادى من أجل تعزيز مستوى رفاهية شعوبنا، وتعزيز مقدرات السلم والأمن بدولنا".