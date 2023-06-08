الرئيس السيسي: دفع معدلات التكامل الاقتصادى لتعزيز مستوى رفاهية قارتنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يونيو 2023 01:28 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية دفع معدلات التكامل الاقتصادى، من أجل تعزيز مستوى رفاهية الشعوب الإفريقية، وتدعيم مقدرات السلم والأمن فى دول القارة.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال فعاليات قمة تجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "كوميسا" في زامبيا اليوم الخميس، علي أن مصر وضعت أمام أعينها أهدافا محددة خلال رئاستها للتجمع، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادى، من أجل تعزيز مستوى رفاهية شعوبنا، بالإضافة إلى تعزيز مقدرات السلم والأمن الإفريقي.