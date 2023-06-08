السيسى يعلن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى للفترة 2024-2026

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس السيسى خلال كلمته أمام القمة الـ22 لقمة تجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى (كوميسا) فى العاصمة الزامبية(لوساكا) أن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى للفترة 2024-2026، جاء إيمانا من مصر بمسؤولياتها نحو دعم جهود السلم والأمن فى القارة الإفريقية.

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