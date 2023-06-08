أشرف العربى: منحة ناصر للقيادة الدولية تدعم التوعية للفكر البناء والمؤسسى

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى فى جلسة نقاشية حول مراكز الفكر وصنع القرار ، خلال فعاليات النسخة الرابعة لمنحة ناصر للقيادة الدولية، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحمل فى نسختها الرابعة شعار شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب الجنوب.





جاء ذلك بمشاركة 150 من القيادات الشبابية من 55 دولة من قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأستراليا، فى الفترة من 1 حتى 15 يونيو الجارى، وبحضور السفير أحمد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة لفض المنازعات وحفظ السلام، وأدارت الجلسة الدكتورة دينا طلعت من المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور أشرف العربى فى كلمته أهمية المنحة والمشاركة فيها، والتى تدعم التوعية لأجل الفكر البنائى والمؤسسى والاستراتيجى وثقافة التخطيط، كما أنها تساعد على توقع الأزمات والخروج منها بأفضل السبل، وعدم الانحياز لطرف على حساب الآخر.





وأشار العربى إلى أهمية دور معهد التخطيط القومى، فى دعم عملية صنع القرار وبناء الكوادر ورفع الكفاءة على المستويين المحلى والإقليمى، وعقد برامج تدريبية فى مجالات التخطيط والتنمية المختلفة، فضلا عن الدراسات العليا فى مجال التخطيط والتنمية المستدامة، مضيفا أن المعهد يقدم أيضا الاستشارات فى المجالات الاقتصادية والتنموية وإعداد الخطط، والاستشارات مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، بجانب النشاط البحثى والتقارير التى يصدرها المعهد ويتم إتاحتها على موقعه الإلكترونى، علاوة على دوره التوعوى فى دعم ثقافة التخطيط والتنمية.





وأوضح السفير أحمد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة لفض المنازعات وحفظ السلام أهمية مواجهة التحديات والأزمات البيئية والاقتصادية والعالمية، مؤكدا أن لدينا معرفة أكثر بالتحديات التى تواجهنا فى بلادنا، لتحقيق التنمية المستدامة، وأن المؤسسات هى الرابط بين الأفكار ووضع الحلول فى الدول النامية ومركز التميز والتخطيط القومى، مضيفا أن مركز القاهرة يسعى لفض المنازعات وحفظ السلام لبناء قدرات الدول الآخرى وتحديدا الدول الإفريقية والعربية.