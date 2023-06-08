جدة - نرمين السيد - جاء هذا نظرا لاقتراب موعد بداية العام الدراسى 2023/2024، وحرصا من إدارة التربية الخاصة على تطبيق ما ورد بالقانون رقم 10 لسنة 2018، والقرار الوزارى رقم 252 لسنة 2017، والكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2019، فى قواعد قبول طلاب الدمج.

أولا: شروط وقواعد قبول طلاب الدمج بمدارس التعليم العام



1- يقبل الطلاب فى المدرسة من سن 6 سنوات وحتى 9 سنوات.



2- لا يقبل الطلاب مزدوجى الإعاقة ومتعددى الإعاقة، ويستثنى من ذلك الإعاقة الحركية المصاحبة حيث إنها لا تؤثر على التحصيل الدراسى.



3- لا توجد ملاحظة مع طلاب الدمج.



4- يتقدم الطالب إلكترونيا كما هو متبع مع طلاب التعليم العام بالنسبة لرياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائى.



5- يتقدم الطالب بأوراق الدمج بعد قبوله وتقدمه للمدرسة الابتدائية ورقيا طبقا للوائح والنظم المنظمة لذلك كما يلى:



الأوراق المطلوبة:



- طلب مقدم من ولى الأمر للمدرسة بالموافقة على التحاق ابنه بالدمج.



- يحصل ولى الأمر من المدرسة على خطابات للتأمين الصحى أو الجهات الحكومية المعتمدة والمحددة.



- تتقدم المدرسة إلى الإدارات التعليمية التابعة لها بصور طبق الأصل للأوراق التالية:



- بيان طالب من المدرسة يفيد التحاق الطالب بالمدرسة عن نفس العام.



- طلب مقدم من ولى الأمر.



- المقاييس الطبية المطلوبة طبقا لكل إعاقة.



- صورة الرقم القومى لولى الأمر.



- صورة من شهادة ميلاد الطالب.



- قرار لجنة قبول الطالب بالمدرسة.



- صورة إقرار موافقة ولى الأمر معتمد من المدرسة



6- يتم قبول طلبات الدمج من 1/6/2023 حتى 30/11/2023.



تعليمات مهمة



- يجب على إدارة المدرسة المتقدم منها الطالب الاحتفاظ بأصول أوراق الدمج فى ملف الطالب بالمدرسة وإعطاء ولى الأمر صورة معتمدة منها.



- ليس لولى الأمر الحق فى استلام قرار الدمج الخاص بنجله من المديرية ولكن يتم تسليم قرارات الدمج من المديرية إلى الإدارة التعليمية ومنها للمدرسة للاحتفاظ به فى ملف الطالب.



ثانيا: التقارير الطبية المطلوبة من الطلاب ذوى الإعاقة



التقارير الطبية المطلوبة من الطلاب ذوى الإعاقة البصرية:



- تشخيص طبى للحالة.



- رسم كهربائى للشبكية والعصب البصرى.



- قياس حدة البصر.



التقارير الطبية المطلوبة من الطلاب ذوى الإعاقة السمعية:



- مقياس سمع.



- فحص اتزان.



- قياس استجابة سمعية.



- اختبار وتقييم سمعى كامل باستخدام السماعة لتحديد مدى الاستفادة من السماعة الطبية.



التقارير الطبية المطلوبة من ذوى الإعاقة الذهنية (البسيطة جميع المتلازمات التابعة لها- بطئ التعلم):



- تقرير طبى شامل يتضمن اختبار ذكاء باستخدام مقايس استانفورد بينيه.



- مقياس السلوك التكيفى، على ألا يقل القصور عن مجالين من المجالات السلوكية.



التقارير الطبية المطلوبة من المصابين باضطراب طيف التوحد:



- استخدام إحدى أدوات تشخيص التوحد: كارز (30 : 36) - جليام (80 : 110)



يسمح بقبول ذوى الإعاقة الذهنية البسيطة وبطء التعلم بمدارس التعليم العام والفنى الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن 60 ولا تزيد عن 84.



التقارير الطبية المطلوبة من الطلاب المصابين باضطراب التواصل:



- تقرير طبى عن اللغة والكلام.



- مقياس سمع.



التقارير الطبية المطلوبة من الطلاب المصابين باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة:



- اختبار كونرز.



- تقرير طبى يشمل نتائج الاختبارات النفسية، موضحا بها الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسى للأطفال.



التقارير الطبية المطلوبة من الطلاب المصابين باضطرابات صعوبات التعلم المحددة:



- اختبار إلينوى أو أحد الاختبارات المعتمدة: (مايكل يست- مقياس أ.د عادل عبدالله - مقياس أ.د فتحى الزيات).



- تقرير طبى يشمل الأداء الوظيفى للمخ، ونتائج الاختبارات النفسية موضحا بها الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسى للأطفال.



واشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تصدر جميع التقارير الطبية من جهات حكومية معتمدة: (الهيئة العامة للتأمين الصحى- مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها- المستشفيات الجامعية- مستشفيات القوات المسلحة والشرطة) ولا يعتد بأية تقارير صادرة من جهات أخرى.