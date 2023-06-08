اقتصاد صلب ورئيس حكيم.. رحلة صمود فى مواجهة الأزمات العالمية خلال 9 سنوات

جدة - نرمين السيد - ولا شك أن أزمة كورونا من بين تلك الأزمات، وكانت بمثابة زلزال هز اقتصاديات دول العالم أجمع ومن بينها مصر، نتيجة الإجراءات الاحترازية ومنها الإغلاق الكامل، ولكن الأخيرة كانت صامدة أمام تداعيات الأزمة بفضل إجراءات وقرارات اقصتادية لتوفير الحماية الاجتماعية وشبكة أمان اجتماعى للمواطنين، لتبقيهم بمأمن عن الآثار السلبية للأزمة.

س- كيف تأثرت مصر بأزمة كورونا؟

فى 27 يوليو 2021، نشر مجلس الوزراء، تقريرا تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على التعامل الناجح لمصر مع أزمة كورونا جاء فيه أن الوضع الاقتصادى فى مصر، تأثر سلبا كما هو المتوقع وانخفض احتياطى النقد الأجنبى من 45.5 مليار دولار فى فبراير 2020 إلى 37 مليار دولار فى مايو قبل أن يرتفع إلى 40.5 مليار دولار فى يونيو 2021.

كما انخفض معدل النمو المستهدف خلال العام المالى 2019- 2020 من 6% إلى نمو متحقق بلغ 3.6%، وشهدت عائدات قطاع السياحة تراجعا حادا.

وأوضح التقرير أن قطاعات اقتصادية استطاعت التكيف والتفاعل الإيجابى مع تداعيات الأزمة ومن أهمها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والزراعة والصناعات الدوائية والكمياوية والتشييد والبناء.

س- ما هى تفاصيل خطة الدولة للتعامل مع أزمة كورونا؟

بحسب التقرير تبنت مصر خطة للتعامل مع الأزمة فى قطاع الصحة، وعززت الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالى 2019-2020 بقيمة اعتماد إضافى بلغ 350 مليون جنيه، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.

وذكر التقرير أن أداء قطاع التعليم عكس مستوى مقبولا وملائما من الجاهزية للتعامل مع الأزمة، خاصة فيما يتعلق بإماكنية تطبيق أنماط التعليم عن بعد.

س- كيف واجهت مصر آثار أزمة كورونا؟

كانت مصر من الدول السباقة فى معالجة الآثار السلبية لأزمة كورونا، ونجحت بشهادات دولية بفضل السياسات المرنة والاستراتيجيات الحكيمة، التى ساهمت فى الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، بتنبى استراتيجيات وخطط ومبادرات داعمة لقطاعات الدولة المختلفة، على صعيد الاقتصاد والحماية الاجتماعية والمجال الصحى، الأمر الذى ساهم فى عودة الحياة إلى طبيعتها وتحقيق معدلات نمو إيجابية بشهادة المؤسسات الدولية.

واتخذت مصر إجراءات استباقية لمواجهة الأزمة العالمية، وتفاعلت بشكل مرن مع الأزمة، وحققت التوازن بين الحفاظ على صحة الإنسان، واستمرار النشاط الاقتصادى.

س- ما هى أول الإجراءات التى اتخذتها مصر للتخفيف من وطأة الأزمة العالمية؟

خصصت مصر 100 مليار جنيه من الموازنة العامة، واتخذت سياسات نقدية للحد من الآثار السلبية للأزمة، على القطاعات الأكثر ضررا لمواجهة الأزمة.

وساعدت الحكومة مؤسسات الأعمال والعاملين فى القطاعات الأشد تضررا مثل السياحة والصناعة التحويلية، وأجلت سداد الضرائب، ووسعت برامج التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة والعاملين غير النظاميين.

وتنوعت الحزم التحفيزية، بين إجراءات تنظيمية للحد من انتشار الجائحة، ومجموعة أخرى من الإجراءات للدعم النقدى لمجالات محددة خاصة فى الصحة والحماية الاجتماعية.

س- كيف كان تعامل الدولة على مستوى الحماية الاجتماعية؟

أضافت مصر نحو 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، من المتضررين من أزمة كورونا، ورفعت قيمة موازنة برامج التحويلات النقدية من 18.5 مليار جنيه إلى 19.3 مليار جنيه.

ونوه التقرير بأن مصر من الدول الرائدة على مستوى العالم التى أصدرت سياسات استجابة سريعة لوضع المرأة فى ظل انتشار فيروس كورونا واتخذت نحو 165 سياسة وقرارا وإجراء حتى يناير 2021 تراعى احتياجات المرأة خلال تفشى فيروس كورونا.

ولفت التقرير إلى أنه رغم التأثيرات السلبية للأزمة الناجمة عن الجائحة فإن هناك فرصا متاحة يمكن الاستفادة منها لعل أهمها يتمثل فى الاستفادة من تراجع معدلات نمو التجارة والقيود الحمائية بتعميق التصنيع المحلى والإندماج بصورة أفضل فى سلال القيمة والتوريد الدولية.

وخص التقرير مجالات الصناعات الغذائية والدوائية لمواجهة الطلب المتزايد عليها.

وأوضح التقرير أنه يجد الاستفادة من الميكنة والرقمنة فى سهولة الوصول إلى الفئات المضارة وسرعته تمثل تحديا جرى تجاوزه بما يعد رصيدا مضافا للقدرات المؤسسية لنظام الحماية الاجتماعية.

س- كيف تصرفت الدولة مع العمالة فى الوقت الذى شهدت فيه الدول ركودا وإغلاقا كليا؟

أشار تقرير مجلس الوزراء، إلى أن الدولة سجلت العمالة غير المنتظمة فى قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة، وصرفت لهم منحا لتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

وفى 14 فبراير 2021، أوضح مجلس الوزراء، أنه جرى تحويل أكثر من 4.3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية جائحة فيروس كورونا، لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة، وفى مقدمتها السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة سابقا (وزارة العمل) حاليا.

س- ما أثر الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى مواجهة أزمة كورونا؟

ساهمت الإجراءات فى تحسن معدل النمو الاقتصادى، حيث سجل 2.9% فى الربع الثالث من 2020/2021 مقارنة بـ2% فى الربع الثانى من نفس العام.

وانخفض معدل البطالة، خلال الربع الثانى من 2021 ليسجل 7.3% مقابل 7.4% خلال الربع الأول من العام بتراجع 0.1%.

استمرار تراجع العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، حيث سجل 5.4% فى الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021، مقارنة بـ 5.7% فى الفترة من يوليو 2019 حتى مارس 2020.

انخفض معدل الفقر لإجمالى لأول مرة منذ 20 عاما، مسجلا 29.7% فى 2019/2020 مقارنة بـ 32.5% فى 2017/2018.

س- ما هى رسائل مصر للعالم فى ظل أزمة كورونا؟

بثت مصر رسائل طمأنة لدول العالم، بأنها تظل مقصدا سياحيا آمنا صحيا، فى ظل الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة لمنع تفاقم عدوى كورونا وتوفير اللقاحات المختلفة.

س- كيف كان وضع مصر فى المؤشرات الدولية فى ظل أزمة كورونا؟

جاءت مصر وقتها فى المركز الثانى عالميا، فى مؤشر الإيكونوميست، بشأن عودة الحياة لطبيعتها إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا بـ 94.8 نقطة، بعد هونج كونج التى جاءت فى المركز الأول بـ 101.2 نقطة.

وأضاف التقرير أنه وفقا لبلومبرج احتلت مصر المركز الرابع عالميا والأول إقليميا وقاريا بمؤشر طرق السفر الآمنة صحيا، وذلك بعد كل من رومانيا التى جاءت بالمركز الأول، وسويسرا بالمركز الثانى، وإسبانيا فى المركز الثالث.

س- وماذا قال العالم عن تعامل مصر مع أزمة كورونا؟

أشاد البنك الدولى، باستجابة مصر لأزمة كورونا، باتخاذ تدابير فعالة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره السلبية، حيث تضمنت الاستجابة زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية للفئات الأشد احتياجا.

كما أشاد صندوق النقد الدولى، باستجابة مصر لأزمة كورونا بسياسات حكيمة وفى الوقت المناسب، مؤكدا أن ذلك قد ساعد على التخفيف من الأثر الصحى والاجتماعى للوباء، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى.

ومن جهتها قالت مجموعة أكسفورد للأعمال، إن أزمة كورونا سلطت الضوء على مرونة الاقتصاد المصرى مدعوما بسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى، كما أتاحت الفرصة للاستفادة من الأزمة بتحقيق التقدم فى العديد من القطاعات على رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وثمنت مؤسسة فيتش للائتمان المالى، السياسات التى نفذتها مصر، خلال أزمة كورونا، وإجراءات الإغلاق الأكثر اعتدالا، والتى بفضلها أصبحت واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التى شهدت نموا إيجابيا طيلة أزمة كورونا.

وذكرت فوربس، أن مصر ثالث أكبر اقتصاد عربى فى عام 2021 بعد أن تسلحت بثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى لمواجهة أزمة كورونا.

من ناحيتها أشارت مؤسسة موديز، إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة بالمنطقة التى حافظت على مسار نموها الإيجابى ليتماثل مع الفترة التى سبقت جائحة كورونا بفضل سياسات الإصلاح الشاملة على مدار السنوات الماضية.

تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر لعام 2021، ذكر أن ما أنجز فى برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى ساعد كثيرا على تحقيق قدر من الصلابة فى قدرة مصر على مواجهة أزمة فيروس كورونا.

على غرار أزمة كورونا، التى لم تكد تنتهى ويبدأ العالم يشم أنفاسه من زوالها، إلا وكانت أزمة أعنف كثيرا لحقت بها، وهى أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التى رفضت أن يتعافى العالم ويداوى جراحه من الأزمة السابقة، وفرضت نفسها بقوة على الساحة العالمية لتعانى من ويلاتها جميع دول العالم.

وقررت العديد من الدول ومن بينها مصر، اتخاذ إجراءات أكثر حزما، لتأمين مخزونها من السلع الاستراتيجية واحتياجاتها الغذائية.

س - لماذا تأثرت مصر بالحرب الروسية الأوكرانية؟

تشير الإحصائيات الرسمية المحلية والدولية إلى أن أوكرانيا، رابع أكبر مصدر للقمح وللذرة الصفراء على مستوى العالم، وصدرت وحدها 17% من كمية الذرة والشعير عالميا فى 2020، حصلت دول عربية على 40% منها، فيما تعتبر روسيا مصدرا رئيسيا للقمح إلى مصر.

وتكبدت الحكومة نحو 465 مليار جنيه تأثيرات مباشرة وغير مباشرة منذ اندلاع الحرب فى أوكرانيا، مطلع شهر فبراير 2022.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، إن التأثيرات المباشرة للأزمة الروسية كلفت الاقتصاد المصرى نحو 130 مليار جنيه، تمثلت فى أسعار السلع الاستراتيجية والوقود بالإضافة إلى أسعار الفائدة والسياحة.

فيما تكبد الاقتصاد فاتورة تقدر بنحو 335 مليار جنيه كتأثيرات غير مباشرة ممثلة فى زيادة الأجور والمعاشات والحماية الاجتماعية بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية.

وأدت الأزمة إلى ضعف السيولة الأجنبية نتيجة خروج رؤوس الأموال الساخنة، وتباطؤ معدلات استثمارات القطاع الخاص، وارتفاع فائدة الاقتراض السيادى، ومؤشرات الدين الخارجى، بالإضافة إلى تراجع معدلات جذب استثمارات أجنبية مباشرة.

س- كيف كان تأثير الحرب فى القطاع السياحى؟

الأزمة أثرت فى إيرادات مصر من النقد الأجنبى من السياحة، فخلال الفترة من يوليو 2021 حتى يناير 2022 سجل حجم السائحين القادمين لمصر من روسيا وأوكرانيا نحو 31%.

وبلغ عدد السائحين القادمين من روسيا إلى مصر خلال هذه الفترة نحو 1.111 مليونا، ونحو 793.9 آلاف سائح أوكرانى لمصر.

وتحتل روسيا وأوكرانيا المركزين الأول والثانى فى ترتيب عدد السائحين الوافدين إلى مصر، خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يناير 2022.

س - ما هى إجراءات مصر لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؟

وفى 11 مارس 2022، قررت وزارة التجارة والصناعة، حظر تصدير بعض المحاصيل الاستراتيجية، ومنها "الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، فضلا عن المعكرونة بأنواعها"، لمدة 3 أشهر، ضمن قرارات استباقية، لمواجهة مخاوف الأزمة الاقتصادية وموجة التضخم التى بدأت تتأثر بها الأسواق.

وارتفعت أسعار السلع بشكل كبير، وزاد سعر طن القمح وقتها فى السوق نحو ألف جنيه، ليتراوح بين 6 آلاف إلى 6500 جنيها، بينما ارتفع طن المعكرونة إلى 10 آلاف جنيه مقابل نحو 8 آلاف جنيه قبيل الأزمة الأوكرانية.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فى مؤتمر صحفى، إن الأزمة الروسية الأوكرانية طالت تداعياتها وأزماتها السلبية كل دول العالم، وبالتالى فإن آثارها انعكست علينا فى مصر.

وأضاف، أن الحكومة عملت منذ فترة على تنويع مصادر وارداتها من القمح تحسبا لأية أزمات، كما أنها نجحت فى تكوين مخزون استراتيجى من القمح يكفى 4 أشهر، بالإضافة إلى المحصول المحلى الذى سيبدأ توريده اعتبارا من منتصف أبريل المقبل.

وذكر أن من بين الإجراءات التى اتخذتها الدولة أيضا، تأمين توافر السلع الأساسية بالأسواق فى هذه المرحلة الدقيقة التى يحبس العالم أنفاسه فيها، حتى تمر هذه الأزمة العالمية.

وشدد على ضرورة التعامل بحسم مع أى ممارسات غير مقبولة من بعض التجار الجشعين، خاصة أن الدولة عملت خلال الفترات الماضية، وحتى الآن، على توفير مختلف أنواع السلع الأساسية وتأمين احتياطى استراتيجى منها.

س - ما هى ملامح خطة التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية؟

وذكر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، طرق التعامل مع الأزمة، مشيرا إلى تحديد محاور للتعامل مع هذه الأزمة، تعزز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، ورفع نسبة مشاركته فى الاقتصاد لتصبح 65% من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات، ودعم توطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى.

وتعتمد الخطة على تحسين مناخ الأعمال، وإطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع القطاع الخاص.

وأعلن رئيس الوزراء، وثيقة تخارج الدولة من العديد من القطاعات الاقتصادية، لإفساح المجال للقطاع الخاص للعمل والمشاركة كدرس مستفاد من الأزمات العالمية، والتى أثرت على الدولة خلال السنوات السابقة، موضحا أنه ستتم مراجعة للقطاعات التى تتواجد فيها الدولة لتحديد جدوى البقاء أو التخارج منها.

كما أعلن خطة واضحة وملزمة لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومى، وتخفيض عجز الموازنة خلال 4 سنوات مقبلة، وطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية؛ تشمل طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة وإجراءات للحماية الاجتماعية.

ووفرت الحكومة 87 مليار جنيه فى موازنة العام 2022، للإعانات المقدمة للسلع الغذائية، ما يمثل 3.5٪ من إجمالى الإنفاق العام، ويشمل ذلك 50 مليار جنيه لدعم الخبز و37 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، ورفعت أسعار شرائه من المزارعين محليا بنسبة 15% لتشجيعهم على الزراعة.

وضخت أكثر من 50 مليار جنيه لتعزيز المخزون الاستراتيجى من السلع، ورفع سعة الصوامع التخزينية من 2 مليون طن قمح إلى أكثر من 4 ملايين طن.

وختاما.. لا تزال مصر صامدة وقوية فى مواجهة الأزمات العالمية سواء على المستوى الاقتصادى أو حتى الأمنى، بفضل قرارات استباقية حكيمة من قيادة تعى جيدا حجم التحديات التى تحيط بمصر على كل المستويات اقتصاديا وسياسيا وأمنيا.