الرئيس السيسى يسلم زامبيا الرئاسة الدورية لقمة تجمع الكوميسا الـ 22

جدة - نرمين السيد - سلمت مصر رئاسة قمة تجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى (كوميسا) إلى زامبيا، اليوم الخميس، وذلك من خلال تسليم الرئيس السيسى أدوات إدارة القمة إلى رئيس جمهورية زامبيا هاكيندى هيتشيليما.





وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تسليمه رئاسة الكوميسا الـ22 لرئيس زامبيا أن هيئة المكتب الجديدة الجديدة للقمة تتكون من جمهورية زامبيا رئيسا وجمهورية بوروندى نائبا للرئيس وجمهورية مصر العربية مقررا. و(كوميسا) هى اتفاقية مشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقى، وتضم فى عضويتها 21 دولة هى: مصر والكونغو الديمقراطية وجزر القمر وبوروندى وإريتريا وجيبوتى وكينيا وإثيوبيا وإسواتينى (سوازيلاند) ومالاوى ومدغشقر وليبيا وسيشيل ورواندا وموريشيوس وتونس والسودان والصومال وزيمبابوى وزامبيا وأوغندا.

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