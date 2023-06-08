وصول أولى شحنات الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من إسبانيا

جدة - نرمين السيد - وصلت الشحنة الأولى من دواء "الألبومين البشرى" الذى تم تصنيعه من البلازما المصرية بمصنع شركة جريفولز بإسبانيا، والتى تم جمعها بمراكز التبرع بالبلازما التابعة لشركة جريفولز إيجيبت بما يساهم فى توفير أحد أهم الأدوية الحيوية والرئيسية التى تستخدم فى الطوارئ والرعاية المركزة والحروق وأمراض الكبد والكلى والعديد من الحالات المرضية الأخرى.





جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية وفقاً لأحدث المعايير العالمية فى المجالات الطبية والعلاجية، وتنفيذاً للاتفاقية التى وقعها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مع شركة جريفولز الإسبانية فى نوفمبر 2020. ومن المنتظر أن تستقبل مصر دفعات متزايدة من تلك الأدوية، ارتباطاً بمعدلات التبر ع بالبلازما وإرسالها إلى إسبانيا للتصنيع وإعادتها لمصر مرة أخرى كأدوية حيوية مشتقة من البلازما.

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