نائبة وزير العلاقات الاقتصادية الأرجنتينية: مصر دولة محورية بالشرق الأوسط

وأعرب مساعد وزير الخارجية فى كلمته عن اعتزاز مصر بالعلاقات مع الأرجنتين فى مختلف المجالات لاسيّما التجارية والاستثمارية، مثمنًا تجاوز الميزان التجارى بين البلدين 2 مليار دولار، خاصة مع الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التى تربط مصر بدول تجمع الميركوسور.
كما عبّر السفير فهمى عن سعادته بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال الأرجنتينيين فى اجتماعات البعثة التجارية الذين يمثلون القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصحة الحيوانية ومنتجات الألبان والأدوية والكيماويات وقطع غيار السيارات، ولقاءاتهم مع ممثلى 65 شركة وحوالى 100 رجل أعمال مصرى، بالإضافة إلى مسؤولى هيئة الاستثمار ووزارة التجارة والغرف التجارية واتحاد الصناعات.
ومن جانبها، رحبت السفيرة "بوكو" بتعزيز التعاون المصرى الأرجنتينى فى المجالات التجارية محل الاهتمام المشترك، خاصة وأن البلدان يملكان ما يؤهلهما لتطوير وزيادة التبادل التجارى بينهما، مؤكدة أن الزيارة تدل على اهتمام بلادها بمصر كدولة محورية فى إقليم الشرق الأوسط منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1947، كما أعربت السفيرة عن أملها فى أن تسفر الزيارة عن إقامة التواصل المباشر بين رجال الأعمال فى البلدين.
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