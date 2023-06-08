رسائل الرئيس السيسى أمام قمة الكوميسا (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" أبرز التصريحات التى أدلى بها الرئيس السيسى أمام القمة، فيما يلى: 13 مليار دولار استثمارات لدول الكوميسا خلال رئاسة مصر ارتفاع التبادل التجارى بين مصر والكوميسا لـ4.3 مليار دولار قدمنا مبادرة التكامل الصناعى الإقليمى لجذب الاستثمار ركزنا على مشروعات البنية التحتية لدول الكوميسا سد جوليوس نيريرى بتنزانيا أحد المشاريع العملاقة سد جوليوس نيريرى يجرى تنفيذه وفق المقاييس العالمية قدمنا مقترحا بإنشاء لجنة الصحة بسكرتارية الكوميسا.

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