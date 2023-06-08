غلق كلى لشارع النيل أسفل كوبرى 15 مايو غدا

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، فى بيان لها اليوم الخميس، عن غلق كلى لشارع النيل أسفل كوبرى 15 مايو فى الاتجاه القادم من ميدان الجلاء لرفع الكمر الخرسانى الخاص بتوسعه كوبرى 15 مايو غدا الجمعة ولمدة يوم واحد.





وقالت المحافظة فى بيانها، إنه فى إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور 26 يوليو الجديد والتى تشمل توسعة كوبرى 15 مايو ورفع وتركيب الكمر الخرسانى الخاص بالتوسعة المشار اليها تحديدا أعلى شارع كورنيش النيل دائرة حى العجوزة، وسيستلزم الأمر إجراء غلق كلى لشارع كورنيش النيل أسفل كوبرى 15 مايو فى الاتجاه القادم من ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة اتجاه ميدان الكيت كات لوقوف الأوناش العملاقة والمعدات المستخدمة فى رفع الكمر الخرسانى وذلك لمدة يوم واحد فقط ابتداء من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 2023/6/9 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 2023/6/10 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى العجوزة ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اى معوقات للانتهاء خلال المواعيد المحددة والتنسيق مع الجهات المنفذة لإعادة الشيء الى أصله عقب الانتهاء من الأعمال، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت التحويلة المرورية الآتية:

أولا: حركة المركبات بشارع كورنيش النيل القادمة من ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة وترغب بالسير اتجاه ميدان الكيت كات تقوم بالدخول يسارا للاتجاه الآخر (القادم من ميدان الكيت كات اتجاه ميدان الجلاء بأتجاه نفق العجوزة بعد تحويل اتجاه الحركة المروية داخل النفق ليخدم حركة المرور القادمة من مستشفى الشرطة بالعجوزة اتجاه ميدان الكيت كات عن طريق استحداث فتحة دخول فى الجزيرة الوسطى بشارع كورنيش النيل قبل نفق العجوزة بمسافة مناسبة فى المنطقة المواجهة للسيرك القومى.

- استكمال سير المركبات داخل نفق العجوزة اتجاه ميدان الكيت كات ثم العودة مره أخرى للاتجاه الأصلى بشارع كورنيش النيل بعد الخروج من النفق عن طريق فتحة خروج للمركبات تم استحداثها بالجزيرة الوسطى بشارع كورنيش النيل فى المنطقة المواجهة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة قبل ميدان الكيت كات بمسافة مناسبة.

ثانيا: حركة المركبات بشارع كورنيش النيل القادمة من ميدان الكيت كات وترغب بالسير اتجاه ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة تقوم باستكمال السير بالطريق السطحى لنفق العجوزة ثم الدخول يمينا الى شارع 26 يوليو أسفل كوبرى 15 مايو ثم استكمال السير بشارع 26 يوليو حتى فتحة الدوران للخلف الكائنة اسفل كوبرى 15 مايو للعودة مرة أخرى الى شارع 26 يوليو ثم يمينا اتجاه شارع كورنيش النيل ومستشفى الشرطة ونفق الجلاء.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.