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وأوضح بيان صحفى، أن ذلك نظرا للقيام بأعمال صيانة ولحامات خطوط المياه داخل رافع مياه الزيتون، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق 8-6-2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 9-6-2023.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع،
هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن عدة مناطق فى القاهرة (تعرف عليها) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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