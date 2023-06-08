لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن عدة مناطق فى القاهرة (تعرف عليها)

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق "شارع اسماعيل رمزى ومتفرعاته – منطقة الميريلاند ومتفرعاتها – منطقة الاتحادية – منطقة الألف مسكن – شارع عثمان بن عفان ومتفرعاته – شارع الأهرام ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته".





وأوضح بيان صحفى، أن ذلك نظرا للقيام بأعمال صيانة ولحامات خطوط المياه داخل رافع مياه الزيتون، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق 8-6-2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 9-6-2023.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع،

هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.