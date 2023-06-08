جدة - نرمين السيد - أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فتح أسواق الفلبين وأوزبكستان أمام صادرات مصر من الموالح والبصل لأول مرة، وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى المصرى.





وأفاد التقرير بأنه جرى الانتهاء من إجراءات فتح سوق الفلبين أمام صادرات الموالح المصرية ونشر القرار فى الجريدة الرسمية بالفلبين، وفقا للقوانين الخاصة بهم، ويمكن البدء فى تصدير الموالح اعتبارا من يوم 15 يونيو. جدير بالذكر أن المفاوضات الفنية الخاصة بهذا الملف، بدأت بين الحجر الزراعى المصرى ونظيره الفلبينى، منذ 2019، وانتهت بزيارة فنية من الجانب الفلبينى لتقييم المنظومة التصديرية المصرية، التى أوصت نتائجها بالموافقة على السير فى إجراءات فتح السوق الفلبينى أمام الموالح المصرية. وذكر التقرير أيضا أنه جرى الانتهاء من إجراءات فتح سوق أوزبكستان أمام صادرات البصل المصرى لأول مرة. تجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية، تشهد طفرة كبيرة غير مسبوقة وطلبا متزايدا من معظم الأسواق العالمية، نظرا لجودتها وخاصة أسواق أوروبا وأمريكا وشرق آسيا، بعد تطوير منظومة الحجر الزراعى وتطبيق أقصى معايير الجودة والصحة النباتية وفتح أكتر من 80 سوقا تصديرية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأول مرة.. فتح أسواق الفلبين وأوزبكستان أمام البصل والموالح المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.