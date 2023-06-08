الكوميسا.. وحدة اقتصادية تجمع 21 دولة إفريقية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تعقد اليوم الخميس، أعمال القمة الـ22 لتجمع دول الكوميسا فى زامبيا، التى تشهد تسليم الرئاسة من مصر إلى زامبيا، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى ألقى كلمة أمامها.





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز المعلومات عن الكوميسا، التى يشارك فيها 21 دولة إفريقية من أجل بحث سبل دفع التنمية والاندماج الاقتصادى. ودشنت القمة، فى ديسمبر 1994، لتكون بديلا لمنطقة التجارة التفضيلية السابقة التى أنشئت 1981، وتمتد من ليبيا إلى زيمبابوى وتتيح دخول المنتجات والسلع بين دولها بدون جمارك، وتركز على إنشاء وحدة اقتصادية كبيرة بين الدول الأعضاء، ويبلغ أعضاؤها حاليا 21 دولة وعدد سكانها 583 مليون نسمة. ويبلغ إنتاج الكوميسا المحلى نحو 805 بلايين دولار، وتشكل ثلث مساحة القارة الأفريقية، بإجمالى مساحة تصل لـ12 مليون كم مربع.

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