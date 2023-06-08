الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل بالدراسات العليا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الكلية الفنية العسكرية عن فتح باب التسجيل بالدراسات العليا "ماجستير - دكتوراة" للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خريجى الجامعات المصرية أو من الخارج بالفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 / 2024 وذلك حتى 31 / 7 / 2023.





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