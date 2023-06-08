القاهرة تستضيف الجولة الثانية للمشاورات السياسية بين مصر والاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - استضافت وزارة الخارجية، الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتى عُقدت برئاسة السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسيد السفير انريكى مورا، نائب الأمين العام لجهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبى.





وتناول الجانبان آخر تطورات العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجانبين، وكيفية العمل على تعميق الشراكة الثنائية فى الفترة القادمة بصورة تتماشى مع حجم التحديات الدولية والإقليمية القائمة.

وأكد السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، على أهمية البناء على الزخم القائم فى العلاقات السياسية والاقتصادية مع الجانب الأوروبى للارتقاء بالتعاون القائم بين الجانبين، مشيرا إلى أهمية استغلال الفرص التى فرضتها التغيرات الدولية فى السنوات الأخيرة لتدشين شراكة أكثر شمولا وجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، لا سيما فى مجالات الطاقة المتجددة والأمونيا والهيدروجين الأخضر والأسمدة، سواء عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبى أو من خلال الدول الأعضاء بالاتحاد، فضلا عن توطين سلاسل الإمداد الأوروبية بمصر.

كما أكد السفير انريكى مورا، نائب الأمين العام لجهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، على أن تبادل اللقاءات رفيعة المستوى بين الطرفين فى الفترة الأخيرة يعكس الأهمية التى يوليها الاتحاد الأوروبى للعلاقات مع مصر والسعى إلى تطويرها خلال الفترة المقبلة وعلى كل المستويات، منوها بحرص بروكسل على التعرف على موقف القاهرة إزاء التطورات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فى ظل الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

هذا، وقد تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا الخاصة بالقارة الأوروبية فضلا عن مختلف التطورات الدولية الأخرى وسبل تحقيق الاستقرار وحل النزاعات.