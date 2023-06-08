أكاديمية الشرطة تستقبل عددا من المشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية

كان فى استقبال الشباب، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث رحب بالوفد الزائر ونقل لهم تحيات وزير الداخلية.
ومن جانبه أعرب وكيل أول وزارة الشباب والرياضة (رئيس قطاع الشباب) عن شكره البالغ لوزارة الداخلية مُمثلة فى أكاديمية الشرطة، مؤكداً حرصه على تكرار تلك الزيارة التى تُسهم فى تنمية وصقل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجانبين.
بدأت فعاليات الزيارة بمُشاهدة فيلم تسجيلى يوضح أنشطة الأكاديمية المختلفة فى سبيل إعداد وتأهيل رجال الشرطة، أعقبها جولة تفقدية لكيانات الأكاديمية شملت مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة، تعرفوا خلالها على الإمكانيات اللوجستية ودور المركز فى تأهيل وإعداد الكوادر الأمنية من الدول الأفريقية ودول الكومنولث فى إطار بروتوكول التعاون الُمبرم بين المركز والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية فى المجالات التى تُمثل احتياجاً دولياً مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتم مشاهدة عرض تقديمى يتضمن أنشطة المركز فى مجال تعزيز مبادئ حقوق الإنسان ودعم حرياته الأساسية على المستوى (الوطنى – الإقليمى – الدولى).
أعقب ذلك زيارة إلى مقر كلية الدراسات العليا والمركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام، والذى يضطلع بإعداد الكوادر الأمنية (الوطنية والأجنبية) المشاركة فى بعثات حفظ السلام بمنظمة الأمم المتحدة، تلى ذلك الانتقال إلى كلية الشرطة ومُشاهدة بعض العروض التدريبية لطلبة وطالبات الكلية.
وأعرب الضيوف عن خالص امتنانهم وشكرهم لوزارة الداخلية مُمثلة فى أكاديمية الشرطة على حفاوة الاستقبال، مشيرين إلى دورها التاريخى والمتميز الذى لا يقتصر على إعداد وتأهيل ضباط على المستوى الوطنى فحسب بل يمتد ليشمل الكوادر الأمنية من الدول العربية والإفريقية.
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