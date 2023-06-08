عاجل- تفاصيل مشاركة الرئيس السيسى فى قمة كوميسا (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، فى العاصمة الزامبية لوساكا فى أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "كوميسا"، وذلك بحضور لفيف من رؤساء وممثلى الدول الأفريقية الأعضاء بتجمع الكوميسا.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن قمة لوساكا شهدت قيام الرئيس بتسليم الرئاسة الدورية لتجمع الكوميسا إلى الرئيس الزامبى "هاكيندى هيتشيليما"، وتولى مصر منصب المقرر بهيئة مكتب الكوميسا.





حيث أعرب المشاركون عن الامتنان والتقدير للإنجازات الملحوظة التى تحققت خلال الرئاسة المصرية للكوميسا، وما أظهرته قيادة الرئيس للكوميسا من خبرة ورؤية ثاقبة فى التعامل مع قضايا القارة الإفريقية، فضلاً عن الدور المصرى الممتد فى تعزيز جهود العمل الإفريقى المشترك، خاصةً ما يتعلق بتدعيم جهود تطبيق أجندة التنمية فى إفريقيا 2063، بالإضافة إلى دعم خطط التكامل الاقتصادى بدول التجمع وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز التجارة البينية بها على وجه الخصوص.

وقد ألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة استعرض فيها أبرز البصمات التى تحققت خلال الرئاسة المصرية لتجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين، والتى جاءت فى ظل ظرف دولى وإقليمى دقيق للغاية، خاصةً فى مجالات التنمية الاقتصادية بكافة قطاعاتها، إلى جانب مجال صون السلم والأمن.