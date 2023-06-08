- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن قمة لوساكا شهدت قيام الرئيس بتسليم الرئاسة الدورية لتجمع الكوميسا إلى الرئيس الزامبى "هاكيندى هيتشيليما"، وتولى مصر منصب المقرر بهيئة مكتب الكوميسا.
حيث أعرب المشاركون عن الامتنان والتقدير للإنجازات الملحوظة التى تحققت خلال الرئاسة المصرية للكوميسا، وما أظهرته قيادة الرئيس للكوميسا من خبرة ورؤية ثاقبة فى التعامل مع قضايا القارة الإفريقية، فضلاً عن الدور المصرى الممتد فى تعزيز جهود العمل الإفريقى المشترك، خاصةً ما يتعلق بتدعيم جهود تطبيق أجندة التنمية فى إفريقيا 2063، بالإضافة إلى دعم خطط التكامل الاقتصادى بدول التجمع وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز التجارة البينية بها على وجه الخصوص.
وقد ألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة استعرض فيها أبرز البصمات التى تحققت خلال الرئاسة المصرية لتجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين، والتى جاءت فى ظل ظرف دولى وإقليمى دقيق للغاية، خاصةً فى مجالات التنمية الاقتصادية بكافة قطاعاتها، إلى جانب مجال صون السلم والأمن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- تفاصيل مشاركة الرئيس السيسى فى قمة كوميسا (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.