نائب وزير الخارجية يُشارك فى الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد داعش

جدة - نرمين السيد - شارك السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية فى الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد داعش الذى عقد بالرياض يوم 8 يونيو الجارى، نيابةً عن وزير الخارجية.





وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الدولى لمكافحة تنظيم داعش، ودعم جهود إعادة الإعمار وإحلال الاستقرار فى العراق وسوريا، بالإضافة إلى مجابهة تنامى أنشطة الجماعات الإرهابية المتحالفة مع داعش فى إفريقيا وأفغانستان.

هذا وقد أكد نائب وزير الخارجية خلال الاجتماع على التزام مصر بالمساهمة بفعالية فى جهود المجتمع الدولى لدحر تنظيم داعش والجماعات المتحالفة معه، ونوه فى هذا الصدد بأهمية بناء القدرات الوطنية فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأوضح أن الرئاسة المصرية الحالية للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبى تضع مجابهة الإرهاب فى إفريقيا فى مقدمة أولويتها، وذلك من خلال تعميق الشراكة القائمة مع الدول الإفريقية، ومواءمة مخرجات المنتدى مع أولويات واحتياجات الدول.

كما أشار إلى أن مصر ستواصل جهودها من خلال مؤسساتها الدينية، وفى مقدمتها الأزهر الشريف، وكذلك مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام لدعم جهود الوقاية من التطرف، وكذا من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية لدعم برامج بناء القدرات فى مجال مكافحة الإرهاب فى الدول الإفريقية الشقيقة.