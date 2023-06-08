وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الدولى لمكافحة تنظيم داعش، ودعم جهود إعادة الإعمار وإحلال الاستقرار فى العراق وسوريا، بالإضافة إلى مجابهة تنامى أنشطة الجماعات الإرهابية المتحالفة مع داعش فى إفريقيا وأفغانستان.
هذا وقد أكد نائب وزير الخارجية خلال الاجتماع على التزام مصر بالمساهمة بفعالية فى جهود المجتمع الدولى لدحر تنظيم داعش والجماعات المتحالفة معه، ونوه فى هذا الصدد بأهمية بناء القدرات الوطنية فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأوضح أن الرئاسة المصرية الحالية للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبى تضع مجابهة الإرهاب فى إفريقيا فى مقدمة أولويتها، وذلك من خلال تعميق الشراكة القائمة مع الدول الإفريقية، ومواءمة مخرجات المنتدى مع أولويات واحتياجات الدول.
كما أشار إلى أن مصر ستواصل جهودها من خلال مؤسساتها الدينية، وفى مقدمتها الأزهر الشريف، وكذلك مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام لدعم جهود الوقاية من التطرف، وكذا من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية لدعم برامج بناء القدرات فى مجال مكافحة الإرهاب فى الدول الإفريقية الشقيقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب وزير الخارجية يُشارك فى الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد داعش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.