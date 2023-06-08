جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك فى كل مكان"، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات، حيث اضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل طبية وإنسانية، استهدفت عددًا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة المنوفية لتقديم أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.





وقالت الداخلية جرى توزيع المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان وزيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل اقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن. كما جرى زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات. وشارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية، ولاقى ذلك قبولاً واستحسانًا من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية توجه قافلة إنسانية للأكثر احتياجا فى المنوفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.