محافظة أسوان تواصل حملات إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - تواصل الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بمحافظة أسوان استكمال أعمال إزالة التعديات على أراضى الدولة ضمن المرحلة الثانية للموجه الـ 21 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات وتكثيف أعمال النظافة العامة.





وذكرت المحافظة- فى بيان - أنه فى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بإزالة 32 حالة تعد بمساحة 212 م2، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بتنظيم حملة استهدفت إزالة 10حالات للتعدى على أراضى زراعية بمساحة 1855 م2، بالإضافة إلى إزالة 6 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 5700 م2 بنطاق قرية بنبان، وتم اتخاذ اللازم حيال المخالفين. وفى السياق ذاته قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالبدء فى عملية التشجير بشوارع قرية غرب أسوان والتى تم استلامها ضمن 5713 شجرة بأنواع مختلفة وبدعم من وزارة البيئة، ويتم توزيعها بقرى ونجوع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بالإزالة الفورية فى المهد لحالة تعد على أراضى زراعية بمساحة 175 م2 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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