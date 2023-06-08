أسامة ربيع: لا ندخر جهدا نحو تعظيم الاستفادة من أصول قناة السويس

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة لا تدخر جهدا نحو تعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها على النحو الأمثل من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون مع شركاء النجاح كأحد محاور تنفيذ استراتيجية الهيئة الطموحة.





جاء ذك خلال حضوره اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع شركة أنكوراج للاستثمارات لتنفيذ مشروع مجمع صناعى جديد للبتروكيماويات على قطعة الأرض المملوكة للهيئة بالعين السخنة. وقالت هيئة قناه السويس - فى بيان لها - إنه بمقتضى مذكرة التفاهم يتفق الجانبان على الشراكة لإقامة مصنع للبتروكيماويات على الأرض المملوكة لهيئة قناة السويس بمنطقة شمال غرب خليج السويس فى نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، مشيرا إلى أن الاتفاق يعد خطوة هامة نحو إقامة مجمع صناعى للبتروكيماويات ضمن الجهود المبذولة لتنويع مصادر دخل الهيئة وتعزيز الجهود التنموية بمنطقة قناة السويس وتوفير فرص عمل للشباب. من جانبه.. أعرب المهندس أحمد محرم المدير التنفيذى لشركة أنكوراج للاستثمارات عن امتنانه للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس وما لمسه من جانبهم من جهد بناء خلال الفترة الماضية للوقوف على أرضية عمل مشتركة والاتفاق على خطة العمل المستقبلية. وقع الاتفاقية بمقر مبنى الإرشاد بالإسماعيلية، المهندسة نيفان عماد الدين السيد مدير إدارة الأشغال ممثلا عن هيئة قناة السويس فيما وقع المهندس شريف سيد محمود مدير إدارة التطوير بشركة أنكوراج للاستثمارات.

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