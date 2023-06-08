السفير محمد البدرى يستقبل الدارسين بالدورة الاستراتيجية للقيادة النيجيرية

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير دكتور محمد البدرى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بمقر وزارة الخارجية، وفد الدارسين بدورة الدراسات الاستراتيجية للقيادة النيجيرية NARC ضمن البرنامج التدريبى الذى تنظمه أكاديمية ناصر العسكرية العليا للمتدربين الأفارقة.





هذا، وقد أكد السفير دكتور محمد البدرى على عمق وتاريخية الروابط والعلاقات الأخوية بين مصر ونيجيريا، كما استعرض دوائر الاهتمام الاستراتيجى لعلاقات مصر الخارجية وعلى رأسها البُعد الأفريقى، وإمكانيات التعاون بين مصر ودول القارة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، وكذا أهمية التعاون فى حوض النيل كونه شريان الحياة لمصر.

كذلك تم استعراض التجربة المصرية الناجحة فى مجال مكافحة الإرهاب والرؤية المصرية الشاملة لمواجهة هذه الظاهرة. كما استعرض السفير البدرى الدور الرائد لمصر فى مجال سياسة إعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، وقدّم شرحًا للجهود المصرية فى إفريقيا فى مجالات تحقيق التنمية وتنفيذ مشروعات الربط داخل القارة، مستعرضًا أدوات التحرك المصرى فى القارة الأفريقية والدور الذى تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام CCCPA والمعهد الدبلوماسى.

وفى نهاية اللقاء، أشاد رئيس الوفد النيجيرى بدور مصر فى التفاعل مع بلدان القارة وتقديمها لنموذج فى تنظيم الدورات التدريبية للمتدربين من إفريقيا، وسعيها لتحقيق طموحات شعوب المنطقة فى الأمن والاستقرار، كما أكد على عمق العلاقات والدور المصرى الرائد فى استقلال نيجيريا ودعمها.