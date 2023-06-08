بعد عرضها إنجازات ضخمة في ربوع مصر.. حياة كريمة تدعو للتبرع إلى الحملة لإكمال مسيرة الخير

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يونيو 2023 06:30 مساءً - دعت مؤسسة حياة كريمة إلى التبرع للمبادرة لإكمال إنجازات تغيير حياة القرى الأكثر احتياجا. وعرضت بالأرقام ما تم إنجازه في تلك القرى.



حياة كريمة

وقالت عبر صفحتها على فيسبوك «ده مش مجهود مؤسسة حياة كريمة لوحدها، لكن الانجازات دي ماكنتش هتتم غير بفضل تبرعاتكم ووقوفكم جنبنا، وطبعا بجانب مجهود المتطوعين اللي معانا واللي ما بيتأخروش لحظه عن اداء اي واجب».

وأوضحت أنه للتبرع لمؤسسة حياة كريمة عبر الرابط https://donation.hayakarima.com/، أو من خلال رقم الحساب الموحد للبنوك 45004500

أو من خلال فوري وتطبيق ميجا خير.