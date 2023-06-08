إشادات بجناج الرعاية الصحية خلال فعاليات المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى

جدة - نرمين السيد - حصدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، العديد من الإشادات من قِبل خبراء الصحة الحكوميين العرب والأفارقة والأجانب الزائرين لجناح الهيئة بالمعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى 2023 AFRICA HEALTH ExCon.. جناح هيئة الرعاية الصحية يستقبل زائرين من عدة دول أفريقية وأجنبية إشادات من خبراء الصحة بالمستوى التكنولوجي بجناح هيئة الرعاية الصحية التكنولوجي المشارك بالمعرض





وأشار البيان: أن الإشادات أكدت على جودة مستوى الخدمة الطبية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وهو ما شاهده الزائرون عبر الشاشات التفاعلية، حيث تعرفوا على محافظات التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء"، وتجهيزاتها العالمية ومستوى الخدمة الطبية المتميزة المقدمة للمنتفعين بها، إضافة إلى استعراض محاور مشروعها للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية "نرعاك فى مصر".

فيما جاءت الإشادات، عقب مجموعة من الزيارات المتنوعة التى استقبلها جناح هيئة الرعاية الصحية بالمعرض الطبى الأفريقى، وذلك منذ بدء انطلاق فعاليات المعرض يوم 6يونيو وحتى الآن، وكان أبرز الزيارات وفد وزارة الصحة السعودية، واتحاد المستشفيات العربية، ووفد الاتحاد الدولى للمستشفيات، إضافة إلى عدد من الوفود من إيطاليا وروسيا وألمانيا.. إلخ

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية، لليوم الثالث على التوالى من خلال جناحها التكنولوجى الخاص بها بالمعرض الطبى 2023 AFRICA HEALTH ExCon، والذى تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

تجدر الإشارة، أنه يشارك بفعاليات معرض الطب الإفريقى الثانى "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، المقرر استمرار فعالياته حتى غدًا الجمعة 9 يونيو 2023، أكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث، حيث يعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبى والجانب الأفريقى بشكل سنوى، كما تشهد الفعاليات، عقد ما يزيد عن 316 جلسة و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين فى المجال الطبى.