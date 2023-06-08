رئيس هيئة الدواء يشهد توقيع اتفاقية تعاون لتوطين صناعة المستحضرات واللقاحات

وقع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة الشراء الموحد وشركة جينكس، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وتنص الاتفاقية على إنشاء أكاديمية جينفاكس للبحث العلمى لتدريب، وإثقال قدرات الكوادر الطبية لملف تعميق توطين صناعة اللقاحات فى مصر وأفريقيا.
وخلال التوقيع، قال رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الاتفاقية تتيح توفير برامج متقدمة فيما يخص تدريب الكوادر البشرية، وأن الاهتمام بمحور التدريب والتعليم يحقق أهدافا عدة من استراتيجية الدولة المصرية نحو الاستثمار فى العامل البشرى، وأكد رئيس الهيئة امتلاك مصر القدرات التصنيعية اللازمة والمؤهلة لتعميق توطين الصناعات المتقدمة، وتحرص على تطوير كفاءاتها وقدراتها بشكل مستمر.
كما حضر رئيس الهيئة مراسم توقيع شراكة استراتيجية بين شركتى إيفا فارما وروش العالمية، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وبهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور عادل عدوى، وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية، والتى تهدف إلى تعميق توطين صناعة المستحضرات الطبية مثبطة المناعة المستخدمة فى حالات زراعة الأعضاء، مثل الكبد والكلى.
وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن تلك الشراكة تعد أحد الخطوات الإيجابية لتعميق توطين صناعة تلك المستحضرات بمصر، وتعكس ثقة الشركات العالمية فى قوة المصانع المصرية، وتسهم فى خلق شراكة حقيقية بين الصناع المحليين وكبرى شركات الصناعة العالمية، وهو ما ينعكس على سرعة إتاحة المستحضرات الحديثة والمبتكرة للسوق المصرى والأسواق المجاورة.
يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الشراكات الاستراتيجية القوية التى تنعكس على تعميق توطين المستحضرات الطبية المهمة والاستراتيجية.
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